Publicația Lumea Justiției acuză un fost angajat de „linșaj mediatic“, după ce ziariștii au fost numiți într-un articol „Jurnaliștii Mafiei“

Publicația Lumea Justiției acuză un fost angajat că a lansat o campanie de defăimare a instituției. Totul a pornit de la o plângere penală făcută la DNA de judecătorul Ciprian Alexandru Ghiță, de la Curtea de Apel București.

Magistratul a acuzat firma firma care administrează publicația Lumea Justiției, dar și mai mulți jurnaliști ai acesteia că au constituit un grup infracțional cu scopul de a-l defăima. Judecătorul ar fi fost nemulțumit de mai multe articole în care s-a scris că nu a aplicat dispozițiile Curții Constituționale privind prescripția.

„Concret, în plângere, judecătorul Ciprian Ghiță se plânge că în urma a două articole din Lumea Justiției care relatează că nu a aplicat prescripția în cazul fostului șef al ANAF Șerban Pop, s-ar fi declanșat împotriva sa grupul infracțional mai sus menționat, cu minciuna ridicolă că firmele Google ar fi participat la infracțiuni prin indexarea link-urilor către articolele scrise de Luju, cu intenția falsă de a-l compromite.

Judecătoarea Viorica Costiniu, președinte de onoare al AMR, a fost și ea acuzată de implicare în grupul de crimă organizată, comentând în public (pe Luju.ro) că este anormal ca un judecător să își întemeieze o condamnare pe necesitatea îndeplinirii unor angajamente politice asumate de România prin MCV. Vă dați seama cât de ridicolă este plângerea…?“, au scris jurnaliștii de la Lumea Justiției.

Articol intens criticat

Jurnalistul Ionuț Mureșan a publicat pe site-ul ziare.com un articol referitor la plângerea penală și la cercetările efectutate de DNA. În titlu, ziariștii de la Lumea Justiției sunt numiți „Jurnaliștii Mafiei“. Potrivit luju.ro, jurnalistul a lucrat anterior chiar la Lumea Justiției, iar articolul în care lansează acuzații la adresa foștilor colegii a fost preluat imediat de mai multe publicații și a avut scopul de a a declanșa „un linșaj mediatic“ la adresa publicației.

„Linșajul mediatic a pornit la ora trei dimineata, cu un articol postat pe site-ul ziare.com, sub semnatura lui Ionuț Mureșan, cu titlul “Jurnaliștii Mafiei…”. Poate nu am fi avut nimic de comentat dacă Ionuț Mureșan s-ar fi limitat la a prezenta documentul DNA, adică la prezentarea faptelor. Dar să ne numească “Jurnaliștii Mafiei” tocmai el care a fost angajat la Lumea Justiției, fără ca măcar să ne fi dat un telefon să ne ceară un punct de vedere ni se pare un lucru impardonabil. Să stai la 3.00, să arunci cu etichetări în foștii colegi, asta înseamnă să fii probabil un jurnalist #rezist. Adica deontolog, cum le place lor să li se spună.

Pe vremea când era angajat la noi scria articole cu simț de răspundere, cu titluri pe bune. Câstiga în 2012 circa 3.000 de lei pe lună în mână, adică o leafă bună. Din păcate pentru el, în același an, s-a cerut singur să plece declarându-ne că nu poate face față la o asemenea publicație, contractul fiind încetat prin acordul părților, deci nu prin demisie, cu plata tuturor banilor cuveniți“, au scris jurnaliștii de la luju.ro.

Omisiune importantă

Potrivit surseri citate, din articol ar fi fost omise mai multe detalii importante care apar în plângerea de la DNA. „Nu putem înțelege de ce din articolul lui din ziare.com, a omis în enumerarea grupului organizat să menționeze și cele trei firme Google, omisiune care în opinia noastră nu poate avea altă explicație decât aceea că dacă menționa că exista și Google în grupul organizat “marea dezvaluire” se anula din fașă, căci nimeni n-ar putea crede ca noi și cu Google am putea forma un grup organizat“, mai scriu jurnaliștii de la Lumea Jurstiției.

Potrivit sursei citate, în acest moment au fost începute doar cercetările cum este normal în cazul oricărei plângeri penale depuse la DNA. În plus acestea se efectuează in rem, adică se analizează fapta, fără ca vreo persoană să fie pusă sub acuzare.