Politica Vor o experiență și pe partea stângă. Primarii liberali din Timiș, care au trecut la PSD







Mai mulți primari din PNL, dar și din alte formațiuni politice, au anunțat că vor candida, la alegerile locale, din partea PSD. Traseiștii au fost prezentați de liderul local al social-democraților, deputatul Alfred Simonis, într-un eveniment public.

PSD, organiația Timiș, a anunțat că 16 primari și viceprimari din alte partide, în special PNL, vor candida pe listele sale. Anunțul a fost făcut de Alfred Simonis, deputatul care conduce organizația. Pe de altă parte, a stârnit proteste în rândul colegilor de alianță care își pierd oamenii.

PSD a racolat mai mulți primari liberali

Deputatul Alfred Simonis a început să se laude cu noile achiziții încă de vineri. Rând pe rând, politicianul social-democrat a prezentat mai mulți primari și viceprimari pe care i-a racolat. Aceștia au reprezentat, până de curând, PNL, Pro România, USR, PMP sau Partidul Republican. În total ar fi vorba despre 16 persoane, primari și viceprimari care au ales PSD.

„Fără foarte multe discuţii suplimentare, am bucuria şi onoarea să îi am alături de mine pe aceşti primari şi viceprimari din localităţi din Timiş, care s-au dedicat comunităţilor care i-au ales. Am bucuria să-i am alături de mine pe primarul din Liebling, Ion Munteanu. Îl avem pe primarul din Tomeşti, o voce marcantă din PNL Timiş. Atunci când am avut discuţii cu el mi-a spus că mă va critica atunci când greşesc. Este primăriţa comunei Foeni. Primarul comunei Uivar, Bogdan Săvulescu. Mai este cu noi primarul comunei Varias, Nicu Birău”, a anunțat deputatul Alfred Simonis.

Politicianul PSD i-a prezentat și pe viceprimarii care au ales partidul său, care vor candida pe listele social-democraților.

„În ceea ce priveşte viceprimarii care vor candida din partea PSD, de la Uivar, Petru Manuel Cârlan, de la Jamu Mare, de la Sânandrei – Iosif Minich, de la Gottlob – Cristian Cerba, de la Voiteni – Iulian Olaru, de la Săcălaz Adrian Buboi Dumitru, Eugen Iercu de la Masloc, Cosmin Chira de la Remetea Mare, care îl are alături de dânsul şi pe domnul primar, care este la al patrulea mandat, care predă ştafeta viceprimarlui său. Sunt 19-20 de primari şi viceprimari, majoritatea PNL, care vor candida în 2024 din partea PSD”, a anunţat Alfred Simonis.

Primari oportuniști pentru PSD

Parte dintre primarii care au ales PSD în locul liberalismului susțin că au făcut-o pentru că vor o experiență nouă și că acum este momentul PSD. Deși nu recunosc direct, traseiștii dau de înțeles că este vorba despre oportunism. Ca de fiecare dată în asemenea situații.

“După patru mandate pe partea dreaptă m-am gândit să încerc o experiență și pe partea stângă. Nu mi-a fost ușor. Consider că nu am nicio obligație la ora actuală față de PNL, mi-am îndeplinit cu bine toate îndatoririle și sarcinile avute atât administrativ, cât și politic față de PNL. Voi încerca să obțin un nou mandat sub sigla PSD, nu mi-a fost ușor (…). Am considerat că la ora actuală este momentul PSD. Nu vorbesc despre doctrine politice, strict administrativ“, a spus primarul de la Tomești, Costel Medelean.

Un alt primar liberal, Bono Cucalan, din comuna Dudeștii Noi, are un discurs similar. El a anunțat că va face pasul la PSD alături de toți colegii săi din organizația locală.

„La aceste alegeri din iunie voi candida pentru PSD. Vom trece cu toata echipa noastră la PSD. Sunt foarte bucuros că ne vom alătura unei echipe dinamice, noi lucrăm doar în echipă. Aici am găsit o echipă care are soluții la probleme, le rezolvă. Administrația noastră lucrează foarte mult pe proiecte europene, am atras de destul de mulți bani, avem multe proiecte finalizate cât și în derulare și dorim să venim în cadrul echipei PSD cu aportul nostru și să punem și noi o cărămidă la buna dezvoltare acomunității noastre și a județului“, a spus Bono Cucalan.

PNL anunță că are înlocuitori pentru primarii racolați de PSD

Alin Nica, președintele PNL Timiș și al Consiliului Județean, susține că Alfred Simonis a cumpărat la bucată mai mulți liberali. El își acuză colegul de coaliție că a depășit limita unei politici decente. Alin Nica spune că rivalul său, care-l va contracandida la Consiliul Județean are nevoie de susținători deoarece și i-a pierdut pe ai săi, proprii.

„Felul în care președintele PSD Timiș înțelege să înceapă colaborarea stabilită zilele trecute la București depășește limita unei politici decente. Deputatul Simonis, sub amenințarea candidaturii la Consiliul Județean Timiș, a prezentat de-a valma primari, viceprimari și cam orice altă persoană dispusă să îl susțină, în speranța că va recupera pierderile înregistrate în jocul de putere din interiorul PSD-ului”, subliniază Alin Nica.

PNL Timiș transmite că plecarea unor oameni din partid reprezintă o pierdere, indiferent de situație. De această dată, însă, pare că ar fi vorba de ceva mai mult. Sunt organizații PNL care au părăsit partidul pentru colegii din PSD. Totuși, Alin Nica crede că aceste racolări vor fi sancționate de alegători, pe 9 iunie când sunt programate alegerile locale.

„Îl asigur pe domnul Simonis că aceste permutări în stil golănesc pe care le-a făcut vor fi sancționate la alegerile locale. Avem soluții pregătite pentru toate localitățile pe care Simonis le crede acum câștigate. Vom continua să facem o politică cinstită și sunt sigur că oamenii vor aprecia acest lucru. Încercările lui Simonis sunt în zadar, căci PNL va câștiga Consiliul Județean Timiș”, a subliniat politicianul liberal.

Racolările au început de anul trecut

Anul trecut, în toamnă, PNL a pierdut o mulțime de primari care au ales PSD, în ciuda alianței de la guvernare. Numărul celor care au ales să treacă din barca liberală în cea social-democrată a fost foarte mare. Din acest motiv, politicienii PNL au cerut un acord, cu colegii lor, care să interzică migrația între cele două partide. Cererea lor a fost ignorată complet.

Problema a fost semnalată chiar de Nicolae Ciucă, președintele PNL, însă a rămas fără un răspuns. El s-a declarat deranjat de acțiunile de racolare ale colegilor social-democrați. Mai mult, a spus că a avut o discuție, pe acest subiect cu PSD, dar fără rezultat. Racolările s-au oprit o perioadă, însă, acum, pe măsură ce alegerile se apropie, social-democrații le-au reluat.

„Mă deranjează și am avut o discuție serioasă, în care am precizat că acest lucru este inacceptabil. Nu așa se lucrează într-o coaliție, nu așa putem să câștigăm voturile românilor, asigurându-ne că primarii sunt cei care reglează cureaua de transmisie a alegerilor din 2024 (...) Eu sper să nu mai plece pentru că nu trebuie să mai plece”, spunea Ciucă, în luna noiembrie.