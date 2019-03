Gest necontrolat al unui PSD-ist de frunte. Filmarea a ajuns virală. Cazul naște un scandal național. VIDEO

O filmare incredibilă cu un viceprimar PSD a ajuns virală. Acesta a legat un câine cu un lanț de mașina sa, târâindu-l pe străzile localității. El s-a scuzat spunând că nu a avut intenții rele, ci doar a îndeplinit rugămintea unui vecin.





Imagini incredibile au făcut ocolul județului Argeș. Un politician a legat un câine de mașină și la târâit prin localitate. Este vorba chiar despre viceprimarul comunei Vlădești, Șerban Leonard Iustinian. Acesta este membru al Partidului Social Democrat.

Întâmplarea a fost filmată de către un cetățean, aceasta ajungând virală pe Facebook. Viceprimarul a găsit rapid o justificare pentru gestul său, informează B1 .

„Ieri (miercuri - n.r.), când mă întorceam de la serviciu, am văzut pe marginea drumului județean un câine dezlegat, avea și lanțul. Am oprit mașina, câinele a devenit agresiv. Am reușit să leg și l-am agățat de spatele mașinii. Cu lanțul pe care-l avea l-am agățat în spate, cu atenție să nu mai muște. L-am sunat pe proprietar care m-a rugat să îl duc acasă. Câinele nu a fost târât. Se speriase de un autobuz care a claxonat. Eu am mers cu mașina foarte, foarte încet, am dat avarii. Nu a fost cu intenție rea, a fost cu intenție bună. Poate nu trebuia să îl leg de mașină.”, a declarat viceprimarul.

AICI POATE FI VIZIONAT VIDEO-UL

