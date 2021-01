PSD se opune desfințării SIIJ. Marcel Ciolacu a spus că social-democrații sunt alături de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) , care au subliniat că SIIJ are o importanță mare în structura Justiției și trebuie să existe în continuare.

Practic, Marcel Ciolacu a anunțat, la TVR, că existența SIIJ este pe deplin justificată de ceea ce s-a întâmplat în Justiție în ultimii ani. Tocmai din acest motiv PSD se va opune oricărei tentative de desființare a acesteia.

CSM și ÎCCJ transmit că nu se impune desființarea SIIJ

Marcel Ciolacu a scos în evidență opiniile CSM și ÎCCJ, care au transmis că nu se impune, sub nicio formă, desființarea SIIJ. În plus, Marcel Ciolacu a subliniat că dacă judecătorii nu sunt independenți din toate punctele de vedere, nu se poate vorbi despre un act de justiție onest.

„Vom folosi aceleași pârghii instituționale pe care le-au folosit și ei când au atacat legile PSD. Nu pot face prin ordonanță desființarea secției speciale. Am înțeles că, de fapt, nici nu vor să o desființeze, vor să o mute, să nu mai fie independentă, să treacă la Parchetul General. Noi ne dăm cu părerea despre ideile spuse în spațiul public. Momentan au făcut ceva? Că ‘vom face’ asta, eu m-am săturat de un an și ceva. Am văzut cu toții cum a funcționat Justiția din România. Din punctul meu de vedere au fost mari probleme”, a spus Marcel Ciolacu, scrie luju.ro.

PSD se opune desfințării SIIJ. Justiție independentă

„Nu înțeleg de ce este această înverșunare, pentru că, de fapt, această secție specială investighează numai magistrații și nu poti vorbi de un act de justiție corect atâta timp cât magistrații nu sunt total independenți. Eu m-am uitat la avizul dat de către CSM și Înalta Curte. Au spus că nu este bine să fie desființată această secție. Îmi mențin părerea pe care o iau de la magistrați că această secție nu trebuie desființată. Presupun că se va face prin lege. Știu că românii au votat la un referendum că nu mai dăm ordonanțe pe justiție”, a conchis liderul PSD.