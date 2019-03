Bugetul României, capital electoral pentru miniștrii PSD

Nu mai puțin de trei miniștri au descins, ieri, la Constanța, pentru a cadorisi județul cu mai multe contracte de finanțare aprobate de Executiv și oferite personal, la fața locului.





Bugetul național, proaspăt aprobat și așteptat cu sufletul la gură de reprezentanții puterii, pare să constituie, astfel, principalul capital pentru perioada de precampanie electorală pentru europarlamentare și, de ce nu, pentru alegerile prezidențiale.

A fost mobilizare generală în județul Constanța. Autoritățile au asudat, la propriu, organizând o întâmpinare fastuoasă pentru ministrul Sănătății, Sorina Pintea, și vicepremierul Daniel Suciu de la Dezvoltare Regională. Deși vizita lor a fost la Sanatoriul Balnear Techirghiol, la prezentarea investițiilor au apărut, pe lângă angajații stabilimentului, zeci de membri ai PSD, mulți dintre ei angajați ai Consiliului Județean Constanța, în frunte chiar cu președintele CJC Horia Țuțuianu. De altfel, domnul președinte s-a transformat rapid în amfitrion, luând frâiele evenimentului în mână.

A fost o atmosferă de sărbătoare care, coincidență, s-a nimerit să fie, vorba ministrului Daniel Suciu, exact de Ziua internațională a Fericirii. Chiar și vizita la Techirghiol a celor doi miniștri, în același timp, ar fi fost o coincidență însă amândoi își programaseră, separat, să fie prezenți la „demararea proiectului de investiţii la Secţia spital neuro-psiho-motorie copii din cadrul Sanatoriului Balnear Techirghiol, investiţie de 26 milioane de lei, obiectiv care va fi realizat de MDRAP, prin Compania Naţională de Investiţii”.

Daniel Suciu: Sunt vicepremier, nu premier. Nu mă băgați în belele

În aplauzele audienței, cei doi miniștri au explicat cum banii ar fi venit mai devreme, dar „principalul vinovat” pentru blocarea bugetului este președintele Klaus Iohannis. Iar vicepremierul Daniel Suciu, pentru a demonstra că un ardelean nu vine niciodată cu mâna goală, a adus comunității din Techirghiol, „chiar dacă are primar PNL”, un contract de finanțare în valoare de 10 milioane de lei pentru "valorificarea potenţialului balnear şi turistic al Lacului Techirghiol, prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare". Primarul orașului Techirghiol, Iulian Soceanu, i-a provocat ceva emoții când, i-a mulțumit și, în loc de viceprim ministru, l-a făcut primministru.

„Sunt vicepremier, mă băgați în belele. Rămân la funcția asta”, s-a grăbit să îl corecteze Suciu pe edil. Oricum, vicepremierul a primit felicitări din toate direcțiile și, de aceea, a mărturisit că din cele 12600 de proiecte pe care le semnează, cel cu care îi rezonează sufletul este Spitalul de copii de la sanatoriul Techirghiol. Deși este doar o secție. Sorina Pintea a "topit" și ea audiența când a spus că a mai fost la Techirghiol când avea 3 ani și are și acum o poză, sub un cais. A vorbit și despre un cadou primit, de 8 martie, de la un copil bolnav, cu dedicația Pentru Sorina. „Și atunci mi-am dat seama că merită să investim în sănătatea copiilor, a noastră,a tuturor. Și se vede. Guvernul României, Parlamentul au aprobat un buget în care bugetul Ministerului Sănătății are o creștere semnificativă”

