Politica PSD merge pe varianta Crin Antonescu. Nimeni nu a ridicat subiectul Ponta







PSD nu a luat niciodată în calcul candidatura lui Victor Ponta la alegerile prezidențiale. Deputatul PSD Mihai Ghigiu a afirmat că nu a existat altă variantă în afara lui Crin Antonescu.

Mihai Ghigiu a explicat să social-democrații vor respecta angajamentul luat în cadrul coaliției și a precizat că la ședința Consiliul Politic Național al partidului nimeni nu a ridicat subiectul Victor Ponta.

PSD va respecta protocolul

„Nu s-a vorbit despre candidatura domnului Victor Ponta. PSD a dat vot pentru candidatul Crin Antonescu. Noi avem un protocol cu alianța de guvernare.

Nu există altă variantă în afara lui Crin Antonescu. Au fost toți liderii PSD prezenți, fie în sală, fie online. Absolut nimeni nu a ridicat subiectul Victor Ponta", a precizat deputatul.

Mihai Ghigiu e convins că, la Congresul care se va desfășura duminică, va fi un vot masiv pentru Crin Antonescu.

"Nu am nicio emoție că va fi un vot masiv, peste 90%, pentru Crin Antonescu”, a declarat Mihai Ghigiu.

Congresul extraordinar PSD este programat duminică, de la ora 11.30, și are cu pe ordinea de zi un singur punct, susținerea lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale.

PNL l-a validat duminică

PNL și UDMR au votat deja pentru susținerea lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale programate în luna mai.

Consiliul Național al Partidului Național Liberal l-a validat duminica trecută. Fostul șef al USL a declarat, imediat după ședință, că nu se consideră un salvator, dar că îi era imposibil să refuze propunerea.

"Nu pot sta deoparte. Răspunsul meu este DA. Nu poți face altfel. Nu am avut și nu am nicio pretenție că sunt vreun salvator sau neapărat necesar, singurul care poate conduce această bătălie.

Nu am avut și nu am această pretenție. Dar nu am deci o scuză dacă dumneavoastră și alții îmi cereți acest lucru. Nu am nicio scuză să refuz", a mai spus el.

Lăudat de Ilie Bolojan

Ilie Bolojan, liderul PNL, l-a felicitat și l-a lăudat pe Crin Antonescu, despre care a spus că este matur și are experiența marilor bătălii politice.

„România are nevoie acum, mai mult ca oricând, de un președinte cu experiență, matur, dedicat valorilor democratice și apartenenței noastre la spațiul occidental.

Un președinte care spune lucrurilor pe nume, care vorbește cu sens și curaj și care nu se dă în lături de la a se bate în situații dificile", a declarat președintele PNL.