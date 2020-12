Reprezentanții PSD sunt de părere că Ludovic Orban a purtat negocierile din coaliție doar pentru a-și asigura scaunul de președinte al Camerei Deputaților și mai puțin în interesul PNL. Potrivit reprezentanților social-democrați, liderul PNL ar fi lăsat guvernul pe mâna liderilor USR PLUS, Dacian Cioloș și Dan Barna, nominalizând un premier „de paie”, pe Florin Cîțu.

„Pe modelul unui alt Ludovic celebru («după mine, potopul»), Orban şi-a negociat un scaun doar pentru el – şefia Camerei Deputaţilor. În rest, a fost de acord cu naşterea Guvernului CDR 2.0, unde liberalii sunt de umplutură. Barna şi Cioloş conduc un Cabinet unde premierul este de paie, iar România trebuie să-şi pună centura de siguranţă, fiindcă piloţii dezastrului se aşează la butoane”, se arată într-o postare de pe pagina oficială de Facebook a PSD.

În opinia social-democraţilor, Guvernul CDR 2.0 se anunţă o reeditare a celei mai negre perioade din istoria post-decembristă a ţării: sărăcie, şomaj, proteste sociale, austeritate şi criză economică.

Orban, sigur că va obține șefia Camerei Deputaților

Pe de altă parte, preşedintele PNL, Ludovic Orban, nu se teme că va pierde șefia Camerei Deputaților la votul din Parlament și spune că are încredere în toţi parlamentarii care compun coaliţia de centru-dreapta. El a făcut aceste declarații la Palatul Parlamentului, unde și-a preluat mandatul de deputat.

„Nu am nici cea mai mică emoţie. Am încredere în toţi parlamentarii PNL şi USR PLUS şi în parlamentarii UDMR că vor respecta pactul de coaliţie şi am încredere nu numai că mă vor vota pe mine, că vor vota şi învestirea Guvernului, preşedintele Senatului, care va aparţine USR PLUS. Vom face mobilizarea, pentru că este nevoie de mobilizare, nu avem o majoritate foarte consistentă. De asemenea, căutăm să ne înţelegem cu grupul minorităţilor care este foarte important în Camera Deputaţilor, astfel încât să avem o colaborare cât se poate de fructuoasă”, a afirmat Ludovic Orban.

În acest context, liderul liberal a anunțat că va convoca Biroul Politic al PNL după ce se vor încheia negocierile pentru viitorul guvern și atunci va avea o discuție lămuritoare cu toți colegii săi din conducerea partidului

„Cel mai probabil, încercăm în cursul acestei seri sau în cursul zilei de mâine, când vom avea toate aceste negocieri finalizate. Voi convoca Biroul Politic Naţional pentru a valida rezultatele negocierilor şi pentru a vota miniştrii”, a mai spus Ludovic Orban.