Politica Cum a reușit PSD să facă firmele să lucreze continuu pe Autostrada A7 - șansa dezvoltării în județele Moldovei







Cum a reușit PSD să facă firmele să lucreze continuu pe Autostrada A7. Județele Moldovei sunt singurele rămase cu decalaje majore în economie în ultimii 34 de ani. Acestea se află la sub jumătate din media națională ca nivel de dezvoltare. Deși au trecut deja 17 ani de la aderarea României la UE, moment care a venit odată cu instaurarea unui echilibru în dezvoltarea economică a țării, acest lucru s-a întâmplat totuși mai încet în județele din regiunea Moldovei. Autostrada A7, construită acum în ritm susținut de Guvernul PSD și cu termen de finalizare înainte de sfârșitul lui 2026, pare să fie principala șansă pentru echilibrarea dezvoltării Moldovei cu restul țării.

A reușit să facă firmele să lucreze non stop pe Autostrada A7

Un grafic publicat de Ziarul Financiar arată ca PIB-ul pe cap de locuitor din județele aflate în proximitatea viitoarei A7 sunt majoritar sub media pe țară, lucru ce face din Autostrada Moldovei marea șansă a recuperării decalajorelor economice și de dezvoltare din această regiune.

Conform datelor, județul Vaslui are un PIB pe cap de locuitor de 7.500 euro, adică doar 44% din media națională în anul 2023, medie care a fost de 17.000 eur PIB/cap de locuitor în România. În același an, Suceava a avut un PIB/cap de locuitor de 8.800 euro, adica 52% din media națională, Vrancea 56%, Neamț 58%, Bacău 61% și Buzău 66%. Cel ma bine cotat județ din această regiune este Iașiul, însă și el se află sub media națională, având un procent de 85% din aceasta (14.400 eur PIB/cap delocuitor).

Aceste date fac din A7 – Autostrada Moldovei principalul boom economic care să redreseze regiunea, prin tranzitul crescut și rapid care va exista aici în curând și prin oportunitățile de dezvoltare și atragerera investițiilor străine directe. În sfârșit, de la Suceava la București se va putea circula numai pe autostradă.

Cel mai important proiect de infrastructură al Guvernului PSD

Autostrada Moldovei, finanțată prin PNRR, urmează să aibă 319 km și va lega Vama Siret de Municipiul Ploiești. Dintre aceștia, 147,8 km vor fi dați în folosință în acest an de Guvernul Marcel Ciolacu.

„Sunt prim-ministrul Guvernului României, Guvern care a alocat pentru Moldova cei mai mulţi bani din istoria post-decembristă pentru dezvoltare. Este regiunea care primeşte cei mai mulţi bani. A fost cea mai mare greşeală făcută timp de 30 de ani, pentru că românii au plecat din Suceava, din zonele cele mai sărace. (...) Moldova nu face excepție de la proiectele mari de infrastructură, și, de la revenirea la guvernare a PSD, regiunea se transformă profund.

S-a finalizat Aeroportul Iași, iar Autostrada Moldovei A7 are finanțarea integral asigurată și se construiește într-un ritm susținut, fără precedent“ a declarat recent premierul Marcel Ciolacu într-o conferință de presă.

PSD continută investițiile în infrastructură

PSD își continuă politica de investiții masive în infrastructura de transport, alocând 1,85 miliarde de lei pentru finanțarea proiectelor europene. Pentru anul acesta, Guvernul condus de Marcel Ciolacu prevede ca peste 120 de miliarde de lei de la bugetul național și din fonduri europene să fie alocate lucrărilor de infrastructură publică, adică echivalentul a 7,2% din PIB.