Sprijin nesperat din PSD pentru Dăncilă. A fost cu aprobarea lui Dragnea? News alert

Vicepreședintele PSD, Natalia Intotero, a declarat astăzi că președintele PNL, Ludovic Orban, are o atitudine tristă, ba mai mult, chiar îngrijorătoare, menționând că între jignire și critică este o distanță mare.





„Ieșirea președintelui PNL, Ludovic Orban, este deopotrivă tristă, cât și îngrijorătoare. Și o consider ieșire, nu declarație politică, pentru că refuz să cred că acesta este nivelul discursului unui bărbat în România anului 2018. Cu aceeași mâhnire constat că s-a depășit cu mult proprietatea termenilor folosiți. Desigur, este rolul Opoziției să critice Puterea. Dar între critică și jignire sau defăimare este o distanță foarte mare. Nu știu de partea cui se poziționează domnul Orban, dar cu siguranță nu de partea oamenilor. Tot ceea ce se străduiește să facă acest Guvern, condus de premierul Viorica Dăncilă, are ca scop un trai mai decent pentru oameni”, a declarat Natalia Intotero. Reacția sa a avut loc în contextul în care liderul PNL Ludovic Orban a vorbit despre premierul Viorica Dăncilă ca fiind „o tăntică incultă, analfabetă”, după ce a fost adoptată ordonanța de urgență privind măsurile fiscale. Aceasta a mai enumerat măsurile incluse în OUG privind măsurile fiscale, susținând, în egală măsură, că „Un guvern condus de o femeie a avut curajul să implementeze o serie de măsuri care redau României demnitatea națională în raport cu partenerii. Prin comparație, ieșirea președintelui PNL este doar o alunecare în fantezie și suburban. Dincolo de toate, avem final de an bun, cu rezultate pozitive, și un 2019 care va veni cu și mai multe proiecte în sprijinul oamenilor. Mai mulți români în clasa de mijloc nu este un slogan, ci o realitate”.

