PSD, reacție EXPLOZIVĂ după refuzul lui Iohannis. „Nu poti ȚINE un ministru pe post CĂ AȘA VREI!”

Reacție acidă venită chiar din vârful PSD. Secretarul general al partidului lui Dragnea, Codrin Ștefănescu, consideră că decizia președintelui Klaus Iohannis de a bloca schimbările din Guvern este o „aberație”.





Secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, susține că refuzul președintelui României de a semna decretul de eliberare din funcție a lui Lucian Șova ca urmare a demisiei este o aberație, precizând că este o singură remaniere, demisia lui Lucian Șova fiind o etapa in cadrul acesteia, dupa ce seful statului a refuzat revocarea lui.

„E halucinant, e o aberație, nu sunt doua remanieri, e una singura. Exagerările astea, ca am schimbat 70 de ministri, da, dar tara merge bine, lucrurile merg bine. (..) Am schimbat mai putini oameni decat are el dosare. Nu poti sa sabotezi tara asta. Din greseala a ajuns presedintele Romaniei acest personaj. Noi, când am castigat alegerile parlamentare, am promis niste lucruri si ne tinem de ele.

Iohannis nu a promis ca va sabota tara, ca va sustine abuzurile unui sistem toxic, ca va sabota programul de guvernare, ca nu-l vota nici naiba. Solutii incercam sa gasim, ce face e bataie de joc. Nu poti tine un ministru pe post ca asa vrei, nu are acest drept conform Constitutiei", a declarat Codrin Ștefănescu la Antena3.

