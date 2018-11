Informația care DINAMITEAZĂ coaliția PSD-ALDE. DRAGNEA nu îl mai vrea pe TĂRICEANU

Gabriela Firea a declarat că liderul PSD, Liviu Dragnea, și-a dorit să fie premier dar următoarea funcție pe care o vizează este cea de președinte al României.





Ea a spus că nu crede că Dragnea îi va susține candidatura la prezidențiale a lui Călin Popescu Tăriceanu.

„A suferit foarte mult ca nu a putut sa fie premier, s-a dorit foarte mult. Daca nu existau acele probleme juridice ar fi putut sa fie premier. De atunci a inceput un soi de campanie de dezbinare in partid si denigrare pentru ca urmatoarea pozitie pe care o viza era de presedinte al tarii. Si-a inceput campania electorala imediat dupa alegerile parlamentare. Nu cred in sinceritatea domnului Dragnea când afirma ca il va sustine pe domnul Tariceanu la prezindentiale. Am fost si la discutii când zicea ca un partid atata de mare nu poate sa nu aiba candidat. Intreaga sa activitate si dorinta sa e de a ajunge sa fie candidatul PSD”, a declarat Firea, la România TV.

