Se ascut CUȚITELE în coaliția PSD-ALDE. Se cer soluții pentru DEBARCAREA lui Iohannis

„Vă spun câteva lucruri foarte clare. Există un nivel foarte mare de așteptare în rândul simpatizanților și membrilor ALDE pentru o candidatura a dlui Tăriceanu. Vorbesc cât se poate de sincer. Am trăit propria mea experiență la sfârșit de an, am avut o socializare cu 400 de colegi din județul Giurgiu, pe care îl conduc și am discutat multe teme. Vreau sa va spun ca in momentul in care am vorbit despre eventualitatea candidaturii dlui Tăriceanu pentru mine a fost o surpriza care m-a coplesit, valul de asteptare din zona rurală, oameni de partid, aleși locali”, a declarat Toma Petcu, la Antena 3.

El a mai declarat că nu ar vrea să trăiască aceeași dezamăgire în 2019 ca în 2014, când Mircea Geoană a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui Traian Băsescu.

„Noi avem obligatia sa invatam din greselile anterioare, eu cal liberal vechi am trait doua mari dezamagiri, prima dintre ele in 2009 cand am venit cu PNL si l-am sustinut pe Geoana, si a doua in 2014 am avut aceeasi dezamagire. Ce ma bucura pe mine este ca liderii aliantei au spus ca de principiu este preferabil sa avem un candidat comun si este preferabil acest lucru pentru ca eu sincer m-am saturat si nu as vrea ca si in 2019 sa trăiesc aceeasi dezamagire ca in 2009 si 2014 si mi-as dori sa avem un candidat care sa castige. Care va fi acela, cum va fi stabilit, e foarte important ca cele doua partide sa aiba maturitatea necesara sa inteleaga ca dincolo de ambitii si de orgoliu este important rezultatul final. Daca bagam pe oricine in turul 2 si castiga tot Iohannis nu am facut nimic. Obiectivul nostru trebuie sa fie sa ducem in turul 2 un candidat care sa il invinga pe Iohannis, indiferent de presiunile externe, de serviciile care intervin”, a mai spus el.

