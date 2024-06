Social Psalmii, traduși în găgăuză de un călugăr ortodox din SUA







Psalmii, alături de alte câteva bucăți din Biblie, au fost traduși în găgăuză de un călugăr ortodox din SUA.

Pentru a putea publica Psaltirea, călugărul Kosmas a fost ajutat să strângă fonduri de o activistă găgăuză. Cărțile nu sunt de vânzare, ci vor fi distribuite la biserici și biblioteci.

Prezentarea primei Psaltiri traduse în limba găgăuză a avut loc la biblioteca centrală din Comrat. Cartea include o traducere completă a Psalmilor și încă nouă versete din alte părți ale Bibliei. Traducătorul, un călugăr ortodox de la mănăstriea ortodoxă Sfântul Ioan din California, părintele Kosmas Sharts, locuiește la Comrat de zece ani, din anul 2014.

Părintele Kosmas a învățat găgăuza prin corespondență

El a studiat limba turcă în tinerețe, iar o călătorie la Istanbul din anul 2011 l-a făcut să-și reia studiile când s-a întors la mănăstirea sa din California. iar într-o carte pe care o studia, părintele Kosmas a dat peste o referire la poporul găgăuz, de care nu auzise până atunci.

Călugărul și-a împărtășit descoperirea cu starețul mănăstirii și au luat decizia de a afla mai multe despre găgăuzi, care sunt creștini vorbitori de turcă, dar ortodocși.

„Mi-am început cercetările și primul găgăuzi pe care l-am întâlnit a fost Victor Kopuschu, care acum este și preot”, spune părintele Kosmas Sharts.

„Am învățat găgăuza cu ajutorul lui, prin corespondență prin e-mail. Și el a fost cel care mi-a sugerat atunci să lucrez la traducerea psalmilor, pentru că deja lucram ca traducător al Bibliei din greacă pentru bisericile ortodoxe din SUA. Apoi am crezut că sună interesant. Habar n-aveam că se va transforma într-un astfel de proiect, dar am început să-l fac pentru că îmi aprofundam studiul limbii găgăuze prin lucrul pe psalmi”, a mai spus călugărul.

Psalmii în găgăuză, publicați cu cu ajutorul unei strângeri de fonduri

Anna Chelak, originară din Găgăuzia, l-a ajutat pe călugăr să strângă fonduri pentru publicarea cărții lansând o campanie pe platforma de crowdfunding GoFundMe . Activista are o audiență destul de mare pe rețelele de socializare și nu este prima dată când Anna le folosește ca platformă de strângere de fonduri pentru proiecte semnificative din punct de vedere social.

„Pe părintele Kosmas îl cunosc din 2014. Anul trecut, când am venit în Găgăuzia și l-am cunoscut, a spus că are acest proiect, a terminat de tradus psalmii și ar vrea să facă ceva cu ei, să-l publice cumva. Întrucât nu are dreptul să se angajeze în nicio activitate comercială pe teritoriul Republicii Moldova, am decis să-l ajut.

Eu sunt de aici și văd starea limbii noastre în acest moment, înțeleg că acest lucru este important. Și avem foarte puține proiecte care pot ajunge la multe case. Și acum cel puțin toate bisericile din Găgăuzia vor putea avea Psaltirea în limba găgăuză. Și am tipărit două versiuni: atât în ​​alfabet chirilic, cât și în alfabet latină, pentru că sunt mulți oameni din generația mai în vârstă care nu știu să citească în caractere latine”, a declarat Anna Chelak.

Publicarea cărții a finanțată cu cei 3.000 de dolari colectați, cu care au fost tipărite 500 de exemplare din Psaltirea în găgăuză. O parte din tiraj va ajunge în satele găgăuze din regiunea Odessa, iar o parte la Chișinău, la biblioteca care poartă numele lui Mihail Ciachir, primul care a tradus textele biblice în limba găgăuză. Cărțile rămase vor fi distribuite bisericilor și bibliotecilor din Găgăuzia.