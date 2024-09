Monden Provocarea Netflix: O comedie horror, cu personaje savuroase







Netflix, una dintre cele mai cunoscute platforme de streaming din România, a lansat producția din 2022 a regizorului J.J. Perry intitulată „Day shift”. „Tura de zi” este o comedie horror cu personaje savuroase.

„Tura de zi”, new entry pe Netflix

Povestea filmului „Tura de zi” are la bază o vânătoare de vampiri, urmăriri cu mașini și scene de luptă care sfidează gravitația.

Noua comedie de acțiune „Tura de zi” îl are în rolul principal pe Jamie Foxx, care îl interpretează pe Bud Jablonski, un curățător de piscine care câștigă bani în plus ca exterminator de vampiri, toată acțiunea întâmplându-se în Valea San Fernando.

Alături de Jamie Foxx, joacă Snoop Dogg în rolul lui Big John Elliott. Acesta își folosește influența pentru a readuce salariile și beneficiile lui Bud la nivelul celor din breaslă.

.New entry-ul de pe Netflix este debutul stângaci ca regizor al lui J.J. Perry. Acesta a declatat penru TheGuardian că a făcut personajul lui Jamie cât mai asemănător cu el. „Deci, este un fost militar. Am fost un infanterist” (...) „A venit în L.A. și este un tip care se bagă în probleme, la fel ca mine, dar trebuie să fie capabil să se scoată din încurcătură. Am o fiică de nouă ani. Are o fiică. Își dă silința să-și țină familia unită. „Și, știi, vremurile sunt dificile.”

J.J.Perry de la cascador la regizor

Viața profesională a lui Perry implică realizarea de cascadorii și lupte care sfidează moartea pentru filme precum „The Rundown”, „Iron Man”, „John Wick” și „Django Unchained”.

„Nu m-am așteptat niciodată la nimic din toate acestea pentru mine când am ieșit din armată,” spune bărbatul de 54 de ani pentru Vanity Fair.

O horror comedie împletită cu ceva acțiune în filmul lui J.J. Perry

Povestea se petrece în LA, care se confruntă cu o infestare de vampiri, ținută sub tăcere de autorități.

Bud (Foxx) se plimbă prin oraș cu vechiul său camion, dându-se drept un curățitor de piscine. De fapt, el are o gamă de puști cu acțiune prin pompă, cuțite de vânătoare psihotice, suluri de sârmă pentru decapitare și gloanțe speciale cu lemn întărit.

Singurul său aliat și prieten este Big John Elliott. Pentru a obține mai multe contracte de ucidere a vampirilor, Bud trebuie să-și înghită mândria și să solicite readmisia în „uniunea” înfiptă de vânătoare de vampiri care l-a expulzat. Ei sunt de acord cu condiția ca el să accepte un partener: operativul hilar de rigid, Seth (Dave Franco), care nu este obișnuit cu munca de teren.