Combinațiile serviciilor au început de la o bună intenție. Bazele controversatelor protocoale secrete între SRI şi alte instituţii ale statului

Integrarea problemei corupţiei în structura strategiei de securitate naţională a stat la baza unei Hotărâri a Consiliului Superior de Apărare a Țării, pretextul protocoalelor încheiate apoi între SRI și Parchete. Jurnalistul și fondatorul Evenimentului zilei, Ion Cristoiu, a redeschis tema acestui document CSAT, elaborat în perioada Guvernului Tăriceanu. Contrar celor afi rmate în spaţiul public, hotărârea nu prevede expres încheierea unor protocoale.





Documentul, aprobat în timpul primului mandat al lui Traian Băsescu, în guvernul condus de Călin Popescu Tăriceanu cu Monica Macovei ministru al Justiției, conține o singură filă care are 5 articole. „Am văzut hotărârea CSAT din 2005 vânată de toţi. Prezentarea documentului e o veritabilă lovitură de presă, deoarece reprezintă unul dintre cele mai vânate documente post-decembriste. Contrar celor afirmate în spaţiul public, hotărârea nu prevede expres încheierea unor protocoale”, a scris, ieri, Ion Cristoiu pe blogul său.

În numele anticorupției

Potrivit jurnalistului, cele 5 articole fac referire la evaziune fiscală, corupție și strângerea de bani la buget. „Este vorba de o pagină, nu mai mult, ca să dovedesc că am văzut acest document. Ca la toate hotărârile CSAT scrie sus «România, CSAT, Hotărâre privind combaterea corupţiei, fraudei şi spălării banilor». Aşa se intitulează această hotărâre, 5 articole are, mari şi late, o singură filă, nu sunt articole dezvoltate, sunt lapidare, atacă şi chestiunea evaziunii fiscale, corupţiei şi strângerii de bani la buget”, a spus Ion Cristoiu. În opinia sa, cel mai important articol este cel în care corupţia este declarată factor de risc în cadrul structurii strategiei de securitate naţională. „Mi se confirmă o axiomă pe care eu am tot vânturat-o şi anume că dacă vrem să discutăm despre faptul că au avut loc abuzuri trebuie să începem de la întrebarea: De ce corupţia este factor de risc de siguranţă naţională?”, spune jurnalistul.

Bani la buget

Un alt articol din hotărârea CSAT dă startul blocării conturilor firmelor cu datorii la buget, dar nu în numele combaterii corupţiei, ci pentru a aduce mai mulţi bani în visteria statului. „Ministerul Finanţelor Publice să continue şi să amplifice măsurile pentru blocarea conturilor firmelor care au datorii către bugetul de stat sau către fondurile de sigurări sociale. Este hotărâre CSAT. Care era impactul asupra siguranţei naţionale? Dar probabil nu ştiu, la vremea respectivă, nu erau bani şi e limpede că toată chestia asta cu blocarea nu are atât legătură cu lupta împotriva corupţiei, cât cu aducerea banilor la bugetul de stat”, a precizat jurnalistul.

Momentul zero

Articolul 3 al Hotărîrii CSAT aduce alături, în numele luptei anticorupţie, serviciile secrete şi alte structuri ale statului, cum ar fi Ministerul Public, fostul PNA, actualul DNA şi Ministerul de Interne, dar fără a vorbi despre încheierea unor protocoale. „Articolul 3 precizează necesitatea unei colaborări între Ministerul Public, PNA şi structurile de informaţii şi MAI pentru stabilirea priorităţilor şi identificarea mecanismelor de luptă împotriva corupţiei, fraudei şi spălării banilor. Nu e vorba de protocoale, dar e vorba, iată, se citează pentru prima dată structurile de informaţii care să facă un plan. E foarte corect. Nu spune nicăieri că trebuie să facă protocoale”, a subliniat Ion Cristoiu.

Strategie pe doi ani

Stupoare la Loto, astazi! Ce s-a intamplat cu numerele! LIVE

Pagina 1 din 2 12