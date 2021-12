Sursa foto. EVZ

Protestul „extremiștilor de dreapta” a ajuns în presa străină: „Un moment sensibil și critic. Îmbrăcați în blănuri de urs, executau ritualuri”

Protestul de marți, 21 decembrie, este relatat pe larg de presa internațională. Manifestanții care s-au adunat în fața Palatului Parlamentului au fost însoțiți de un grup de persoane îmbrăcate în blănuri de urs și care executau ritualuri de Anul Nou, în București, România, scriu mari publicații străine. Atât agenția Reuters, precum și The Associated Press, ziarele The Independent și The Washington Post au abordat subiectul revoltelor care i-au determinat pe manifestanți să încerce să invadeze și instituția statului român.