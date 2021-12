Certificatul verde provoacă un scandal uriaș: ”Numai niște slugi trădătoare ar putea apela la o asemenea masură”

Europarlamentarul Cristian Terheș susține că „numai niște slugi ordinare și trădatoare ar putea apela la o asemenea masură pentru adoptarea unei astfel de legi”.

El recomandă românilor să participe în număr cât mai mare la protestul anunțat pentru marți, 21 decembrie 2021, de la ora 9:00, din fata Parlamentului României.

„O asemenea procedură va arunca România într-o criză fără precedent”

„Datorita faptului ca, de frica poporului, deputatii nu doresc votarea Certificatului Verde, guvernul PSD-PNL-UDMR doreste sa-l impuna fara a mai fi dezbatut prin Parlament, prin procedura numita „angajarea raspunderii Guvernului pe un proiect de lege”! Surse politice, citate de presa, sustin ca PSD-ul a propus aceasta strategie de adoptare si implementare a Certificatului Verde.

Constitutia prevede, la art. 114 alin. (1), ca „Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege”.

Asta inseamna ca proiectul de lege nu mai intra la dezbateri si nu mai este supus la vot, separat, prin cele doua camere din Parlament.

In cazul „angajarii raspunderii”, Guvernul vine si prezinta proiectul de lege in fata celor doua camere, iar opozitia are 3 zile la dispozitie sa depuna motiune de cenzura.

Optiunea 1: Daca opozitia nu are semnaturile necesare sa depuna motiune, proiectul trece automat dupa cele 3 zile si e trimis spre promulgare la presedinte.

Optiunea 2: Daca opozitia are semnaturile sa depuna motiune de cenzura, aceasta se supune la vot.

a. Daca motiunea nu trece, proiectul de lege e considerat adoptat si se trimite la promulgare.

b. Daca motiune trece, guvernul cade si, implicit, se considera respins acel proiect de lege.

„Cea mai ticăloasă formă de a adopta o lege”

Aceasta este cea mai ticaloasa forma de a adopta o lege, pentru ca eludeaza dezbaterile parlamentare. Este efectiv fara precedent ca o lege ce incalca drepturi fundamentale la nivel de masa sa fie adoptata prin santaj parlamentar!

Mai mult, o asemenea procedura va arunca Romania intr-o criza fara precedent.

Daca o asemenea angajare de raspundere trece, iar Certificatul Verde este implementat, atunci efectiv Guvernul Romaniei compus din PSD, PNL si UDMR a devenit anti-national si anti-popor.

Daca o asemenea angajare cade, ca urmare a motiunii de cenzura, iar se arunca Romania intr-o criza guvernamentala.

S-a apelat la acest mijloc pentru a-i constrange pe parlamentari sa nu voteze impotriva propriului guvern dar, implicit, sa voteze pentru Certificatul Verde si impotriva poporului.

Numai niste slugi ordinare si tradatoare ar putea apela la o asemenea masura pentru adoptarea unei astfel de legi.

Acesta e inca un motiv pentru care trebuie sa veniti la protestul de MAINE, 21 decembrie 2021, de la ora 9:00, din fata Parlamentului Romaniei.

Partidele care sustin implementarea Certificatului Verde si a vaccinarii obligatorii trebuie expulzate prin vot din orice functii publice!

Aici gasiti explicatii de ce impunerea vaccinarii obligatorii incalca drepturile omului:

https://www.facebook.com/CristianVTerhes/posts/956210438337010, a scris pe pagina sa de Faceboook, Cristian Terheș.