Protestele de stradă se acutizează. Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual, Sindicatul Europol şi toate sindicatele PUBLISIND sunt în stradă. De săptămâni bune aceștia protestează cerând guvernării USR-PNL să stopeze campania anti-bugetari. Să înceteze cu asaltul generalizat, dat împotriva sistemului public.

Scântei între polițiști și jandarmi

Polițiștii care au ieșit astăzi în stradă să protesteze împotriva măsurilor impuse de Guvernul Cîțu au fost amendați de jandarmi. La fel ca ieri, sute de polițiști au încălcat restricțiile impuse în pandemie, restricții pentru care românii sunt amendați pe bandă rulantă.

Tensiunile au crescut și lucrurile au degenerat în fața Palatului Cotroceni. Jandarmii au intrat printre protestatari, care au aruncat cu fumigene.

„Este a opta săptămână de proteste. Fumigenele nu fac rău nimănui. Jandarmii să înțeleagă că noi protestăm și pentru ei. Am aflat dimineața pe surse, că este o provocare și că se înceracă să ne compromită pentru ca să nu mai avem dreptul să protestăm aici. De ce au confiscat o geantă în care se aflau niște vuvuzele. Noi am respectat toate regulile și am fost amendați”, a declarat unul dintre polițiștii protestatari.

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei, Georgian Enache, a declarat că totul a degenerat în momentul în care bagajele protestarilor au fost luate la control.

CFR-iștii iși strigă nemulțumirile

În fața Ministerului Transporturilor, zeci de ceferiști își strigă păsurile. Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane şi Federaţia Naţională a Sindicatelor din Transporturi ELCATEL, organizaţii sindicale reprezentative din industria feroviară ce reprezintă peste 30.000 de angajaţi, protestează pentru condiții mai bune.

Ei spun că cele patru motive care stau la baza escaladării dialogului social dintre sindicalişti şi guvernanţi sunt:

Lipsa investiţiilor în infrastructura feroviară.

Lipsa investiţiilor în materialul rulant.

Falimentarea CFR Marfă.

Amânarea aplicării Statutului personalului feroviar.

„Aceste teme, esenţiale pentru păstrarea activităţii de la calea ferată în parametri acceptabili, din toate punctele de vedere, au fost comunicate în ultimii ani tuturor prim-miniştrilor, tuturor miniştrilor ai transporturilor şi tuturor administraţiilor care s-au perindat înfruntea companiilor feroviare subordonate Ministerului Transporturilor. An de an ceferiştilor li s-a promis că se va investi la calea ferată, că se vor asuma politici de restructurare modernă a activităţii şi că totul va reintra în normal datorităre formelor care se vor face în urma unei analize strategice care să racordeze calea ferată din România la ecosistemul feroviar european.

Din păcate, nu s-a întâmplat nimic concret. Aşa se face ca astăzi trenuri vechi de peste 40-50 de ani circulăcu viteze de 43 de km pe orăin traficul de pasageri şi 17 km pe orăin traficul de mărfuri, pe infrastructura feroviarăinregistrându-se nu mai puţin de 500 de restricţii de viteză”, au mai afirmat sindicaliştii CFR.