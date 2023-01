Proteste pentru eliberarea fraților Tate. Fanii au ieșit în stradă la Atena. „Nu ne vom lăsa învinși”

Frații Tate sunt aspru criticați în România, dar considerați un adevărat simbol în Atena. Fanii acestora au organizat proteste mari în capitala Greciei și au cerut eliberarea lor. Mii de tineri au ieșit în stradă pentru a le face dreptate milionarilor.

Arestarea fraților Tate nu a fost bine văzută de fanii din Atena. Zeci de tineri au venit pe strada principală pietonală Ermou și au strigat „Eliberarea Top G”. Chiar dacă aceștia sunt acuzați de trafic de persoane și sechestrare, fanii nu și-au schimbat părerea despre ei, conform Greek City Times.

Noi acuzații la adresa fraților Tate

După ce au fost arestați, mai multe tinere au povestit chinurile prin care au trecut din cauza fraților Tate. Ieri au apărut și alte fete care au avut mari probleme cu aceștia. Ele au declarat că cei doi le-au invitat într-o vacanță de lux la Mykonos și că au fost lăsate acolo pentru că nu au acceptat anumite lucruri.

„Ne-au invitat în vara anului trecut la Mykonos. Am ajuns acolo cu avion privat. Șampanie, poze, lux pe drum. Însă când am ajuns acolo, au început mici discuții între noi. Nu am acceptat ce ne-au cerut să facem cu anumite persoane din anturajul lor”, au spus tinerele.

Mai mult, tinerele au povestit că au fost lăsate pe insula fără bani și fără bilete de avion pentru a se întoarce în țară.

„Cum se spune pe românește, ne-au lăsat amanet acolo. Cu camerele de hotel neplătite și fără bilele de avion pentru întoarcere. În contextul în care am fost acolo invitate de ei. Și am rămas acolo. Am sunat peste tot pentru a ne împrumuta de bani pentru drumul de întoarcere, pentru a plăti cazarea. Au făcut un gest de adevărați milionari, ce mai putem spune?“, au declarat tinerele.

Amintim și că DIICOT a anunțat că „a preluat în administrare 29 de bunuri mobile (autovehicule şi ceasuri de lux), precum şi mai multe sume de bani, în lei, euro, lire sterline şi dolari SUA“.