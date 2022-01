Proteste de amploare din cauza prețului crescut la carburant. Peste 20 de protestatari au ajuns în spatele gratiilor

În prima zi a Noului An, guvernul națiunii din Asia Centrală a ridicat plafoanele de pe prețurile la carburanți. Această veste nu a fost deloc pe placul cetățenilor, care au decis să iasă în stradă și să ceară demisia guvernului.

Manifestațiile au început pe 2 ianuarie, implicând mii de cetățeni nemulțumiți. Inițial, protestul a avut loc în orașul Janaozen, locul celor mai violente conflicte dintre protestatari și poliție de la obținerea independenței față de Uniunea Sovietică. Ulterior, manifestațiile s-au răspândit în centrul provinciei Mangistau, la Aktau.

În protest a fost implicată și o tabără de muncitori folosită de cei care lucrează în subcontract pentru cel mai mare producător petrolifer din țară, Tengizchevroil. Producția nu a fost afectată de manifestații, au declarat reprezentanții companiei conduse de Chevron.

1/2 Thounsands if not dozens of thousands people peacefully protesting in #Kazakhstan demanding "Shal, ket" ("Old man, go away") meaning dictator Nazarbayev must resign with all his cronies. @petras_petras @EamonGilmore @State_SCA @bbcrussian @euronews @rozathun @SenatorCardin pic.twitter.com/CWetLhMjee

— Daniyar (@DaniyarK1996) January 4, 2022