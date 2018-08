EPISOD INCREDIBIL la mitingul Diasporei. DE ABIA ACUM S-A AFLAT! Cine a dat ordinul? Detalii revoltătoare

Un protestatar prezent în 10 august în Piața Victoriei a declarat că a fost împușcat în stomac cu gloanțe de cauciuc de jandarmi.





Tânărul de 26 de ani a declarat în fața procurorilor de la Parchetul Militar din București, ce anchetează evenimentele din seara de 10 august, că se afla în fața jandarmilor, fără a scanda, iar aceștia l-au împușcat și nu a mai fost conștient, informează Digi24.

”Am fost în față, am stat jos. Nu scandam. La aproximativ cu o jumatate de oră, au intrat jandarmii în noi. Știu doar că am fost împușcat și nu am mai fost conștient. Am fost împușcat cu gloanțe de cauciuc în stomac și în picioare„ a declarat tânărul conform Agerpres.

Acesta a spus că după incident a fost pansat în salvare și transportat la spitalul Elias.

”Am scos certificat medico-legal (...) Noi nu am făcut nimic. Nu mi se pare normal. Noi nu am făcut nimic greșit„ a declarat tânărul la ieșirea de la Parchetul Militari.

Procurorii militari au deschis un dosar penal cu privire la incidentele din Piața Victoriei și la modul de intervenție al jandarmilor.

