Protest după refuzul aderării României la Schengen. „Reprezentanții unui popor care își dorește să trăiască mai bine”

Alex Panait, student în anul 4 la Facultatea de Arhitectură a Universității din Groningen-Olanda a ieșit în stradă după ce Olanda s-a opus la aderarea României la spațiul Schengen. Este singura țară care și-a declarat poziția de respingere a aderării țării noastre și a Bulgariei, iar tânărul a organizat un protest pentru a face dreptate.

„Eu am discutat prima oară cu mama mea, care are o experiență politică în spate (n.r. Alex este fiul consilierului județean Eliza Vieru). Aveam nevoie să identific o problemă care să justifice nevoia de a lua atitudine, să fie o cauză. Așa am ajuns la subiectul Schengen și am început să lucrez la tema aceasta. Nu pot să spun că sunt neapărat un activist, dar am abordat subiectul, cu toată responsabilitatea, și am ținut cont de recomandările profesorilor mei.”, a spus Alex.

Studentul român a pus afișe pe pereții sediului ING din Groningen, în stații de autobuz și în locurile de procurare a biletelor -e-ticketing. Acesta a declarat că Olanda trebuie să se gândească la numărul mare de studenți care vin în țara lor la studii și să vadă aderarea României la Schengen dintr-o altă perspectivă.

Protest după respingerea aderării României la Schengen

„Eu chiar mă bucur că am aprofundat subiectul și am avut această acțiune, fix în Olanda. Eu consider că faptul că nu suntem în Schengen impactează la nivel economic în România…Cetățeanul olandez de rând nu cred că știe despre acest subiect, nu este informat pe tema asta, nu are o preocupare în direcția asta și, implicit, nu știe ce impact au deciziile politice ale Olandei asupra economiei de la noi din țară.” spune tânărul student român.

Alex a mai precizat că toată lumea trebuie să știe despre nedreptatea pe care Olanda o face și că va aduna foarte mulți studenți din România pentru a arăta adevăratele probleme și ignoranța țării în care studiază.

„Suntem foarte mulți studenți români aici in Groningen, asta înseamnă că trebuie să țină cont Olanda de beneficiile pe care noi le aducem economiei acestei țări și ar trebui să țină cont că suntem reprezentanții unui popor care își dorește să trăiască mai bine. ” a adăugat tânărul, potrivit sansanews.ro.