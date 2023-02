Propunerea primită de UEFA: „Vrem steagul Ungariei Mari pe stadioane”

„Ungaria Mare” este o idee politică revizionistă care presupune ca Ungaria să revină la frontierele avute înainte de 1918 sau ca maghiarii din țările vecine să reintre în sfera de influență a Budapestei. Harta Ungariei Mari cuprinde și o parte din regiunea Transilvania, din România, dar și regiuni din Slovacia, Croația, Serbia, Ucraina şi Slovenia.

Viktor Orban: „A fost rasist, dar doar o perioadă”

În noiembrie 2022, după meciul dintre Ungaria și Grecia, scor 2-1, premierul maghiar Viktor Orban s-a afișat la stadion cu un fular pe care era imprimată harta Ungariei Mari.

Ministrul de Externe slovac Rastislav Kacer a criticat dur gestul lui Orban: „Ceea ce nu-şi are locul în relaţiile noastre este iredentismul şi revizionismul. Am văzut unde au dus astfel de sentimente şi planuri în 1939 şi le putem vedea astăzi în Ucraina sub forma agresiunii Rusiei”.

„Orice manifestare de tip revizionist, indiferent de forma pe care o îmbracă, este inacceptabilă, contrară realităților actuale și angajamentelor asumate în comun de România și Ungaria”, a explicat MAE atunci.

Președintele Federației Ungare de Fotbal: „Simbolul Ungariei Mari nu poartă un mesaj politic”

În ultima vreme fanii maghiari fie au purtat la meciurile internaționale piese vestimentare, fie au afișat obiecte cu simbolul Ungariei Mari. FARE consideră simbolul a fi naționalist și revizionist, însă șeful Federației maghiare ale altă părere.

„Dacă noi organizăm o competiție, echipele trebuie să accepte condițiile acesteia. La fel stau lucrurile internațional. Dacă vrem să jucăm în calificările europene, Liga Națiunilor sau Champions League și Europa League, atunci trebuie să acceptăm și noi condițiile lor.

Potrivit UEFA, bannerele cu mesaje rasiste și politice nu sunt permise. Întrebarea este… poartă simbolul Ungariei Mari un mesaj politic? În opinia noastră, nu”, a precizat Sandor Csanyi.

Președintele Federației Maghiare a continuat în aceeași notă atunci când s-a referit la reclamațiile recente din partea FARE: „Simbolul a fost clasificat drept revizionist și naționalist, dar în opinia noastră nu este”, a mai spus Csanyi.

Federația Maghiară vrea să negocieze cu UEFA: „Vom încerca să-i convingem să le accepte”

Csanyi pretinde că va purta o negociere cu conducerea forului european: „Eu nu cred că utilizarea acestor simboluri este exagerată. Dacă fanii insistă cu asta, vom încerca să convingem UEFA să le accepte. Dar nu suntem singuri în Europa, spectatorii din țările vecine ar putea fi iritați de acest simbol, așa că nu putem decide singuri dacă pot fi folosite sau nu, este nevoie de negociere”.

Sandor Csanyi mai declară că nu vrea ca astfel de steaguri să apară în tribune, din moment ce Ungaria are un drapel oficial. Dar că nu dorește nici pedepsirea celor care se afișează cu astfel de simboluri, relatează gsp.ro.