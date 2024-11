Economie Proprietățile regale britanice și finanțarea din fonduri publice. Sumele de bani vehiculate







Un documentar recent realizat de Dispatches, în colaborare cu Sunday Times, a dezvăluit că proprietățile regale britanice beneficiază de milioane de lire sterline din contracte cu organisme publice și organizații de caritate. Aceste informații, transmise de BBC, subliniază veniturile generate de moșiile personale ale Regelui Charles și ale Prințului William, venite din relații comerciale cu instituții precum NHS, școli și forțele armate.

Detalii despre contractele de închiriere

Ducatul de Lancaster, înființat în 1399, și Ducatul de Cornwall al Prințului William, înființat în 1337, dețin ambele suprafețe mari de teren și proprietăți comerciale în Anglia și Țara Galilor.

În ultimul an, Ducatul de Lancaster și Ducatul de Cornwall, proprietăți administrate de membri aifamiliei regale, au încheiat contracte în valoare de aproape 50 de milioane de lire sterline. Aceasta ridică întrebări despre transparența acestor aranjamente și despre impactul financiar asupra contribuabililor britanici al felulului în care proprietățile regale britanice sunt administrate.

Printre cele mai semnificative acorduri se numără un contract de 37 de milioane de lire sterline între Ducatul de Cornwall și Ministerul Justiției, care prevede închirierea închisorii Dartmoor.

De asemenea, un acord de 11,4 milioane de lire sterline a fost semnat între Guy's și St Thomas' NHS Trust și Ducatul de Lancaster pentru închirierea unui depozit din Londra destinat ambulanțelor. Aceste contracte subliniază utilizarea activelor regale în scopuri publice, dar ridică și întrebări privind impozitarea și regimul fiscal aplicabil acestora.

Proprietățile regale britanice sunt exonerate de impozite

Este important de menționat că moșiile regale nu sunt supuse impozitului pe profit, iar familia regală nu plătește impozit pe câștigurile de capital din vânzarea activelor. Deși ei plătesc în mod voluntar impozit pe venit pentru excedentul generat, controversa continuă să crească în jurul transparenței și responsabilității financiare a familiei regale, conform BBC.

Cele două ducate nu fac parte din Domeniile Coroanei.

Programul Dispatches, intitulat „The King, The Prince and Their Secret Millions”, scoate în evidență faptul că detaliile acestor contracte nu au fost raportate Parlamentului, ceea ce a generat îngrijorări cu privire la transparența acestor aranjamente.

Impactul asupra mediului

Documentarul abordează și problemele de mediu asociate cu anumite contracte încheiate de proprietățile regale britanice, inclusiv cele cu companii miniere. Ducatul de Cornwall, de exemplu, a fost acuzat că nu face suficiente eforturi pentru a proteja mediul înconjurător.

Un purtător de cuvânt al Ducatului a declarat că se angajează să respecte standardele de mediu și să contribuie pozitiv la comunitățile locale, dar critici susțin că aceste promisiuni nu se reflectă întotdeauna în practică.

De menționat că profiturile Domeniilor Coroanei - o afacere imobiliară deținută de monarh, dar condusă independent - merg la Trezorerie. Nivelul profitului realizat de Domeniile Coroanei este folosit ca punct de referință pentru a calcula finanțarea acordată de guvern Familiei Regale sub forma Grantului Suveran. Grantul suveran finanțat de contribuabili va crește la 132 de milioane de lire sterline anul viitor, după ce profiturile Domeniilor Coroanei au crescut la 1,1 miliarde de lire sterline.