În cadrul dezbaterilor de pe platforma Open Air s-a cerut pe faţă folosirea de arme nucleare în Ucraina. În emisiune, propagandiștii lui Putin au venit cu o nouă idee, şi anume: lansarea unei bombe atomice mici într-o zonă puțin populată din regiunea Transcarpatia, care se învecinează și are graniță comună inclusiv cu România, astfel încât să nu producă multe victime, pentru a nu duce la o escaladare a conflictului ori să provoace o reacție dură din partea Chinei.

Unele dintre întrebările care s-au pus în emisiune sunt: De ce a început deja presa germană să pună un semn egal între Volodimir Zelenski și Hitler? Cum, deci, au reușit autorii să-i admire pe amândoi și să-i mustre doar pentru greșelile lor în războiul cu rușii? De ce 2023 este comparat cu 1943? La aceste întrebări a răspuns Dmitri Babich.

Alte întrebări ridicate pentru Victoria Nikiforova, prezentă în emisiune: Cum intenționează inconștientul Biden să rămână la Casa Albă ca urmare a următoarelor alegeri prezidențiale? Cu un grad de aprobare atât de scăzut, pe ce se bazează democrații? De ce nu au găsit un candidat mai bun și mai proaspăt? Cine va fi cel mai probabil adversar al lui Sleepy Joe: DeSantis sau Trump? Și ce legătură are demiterea celui mai popular prezentator TV din America, Tucker Carlson, cu nominalizarea scandalosului bunic (Joe Biden. n.r.)?

„Din păcate, e adevărat că Occidentul și SUA au o înțelegere cu India și China ca, în cazul în care am folosi arme nucleare tactice care ar provoca multe victime, atunci acele țări – India și China – ne-ar întoarce spatele”, a precizat invitatul unei emisiuni difuzate la postul de televiziune Zvezda.

Russian propagandists openly wonder why Russia can’t be allowed to nuke the Ukrainian region of Zakarpattia. Almost no one lives there and that would be a small bomb, they say. pic.twitter.com/y2XEFHx94C

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 2, 2023