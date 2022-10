Propaganda rusă a ajuns în România. Trolii lui Vladimir Putin susțin că românii protestează împotriva NATO

Pe rețelele de socializare circulă o înregistrare video în care românii ar protesta împotriva desfășurării de trupe NATO pe teritoriul țării noastre. De asemenea, persoanele din videoclip ar protesta și împotriva ajutorului oferit Ucrainei de România.

Mai multe conturi de Twitter de propagandă au lansat informații false legate de proteste „în masă” care au avut loc în România la începutul săptămânii. Mesajele postate susțin că românii sunt împotriva trupelor NATO care au ajuns pe teritoriul țării noastre. De asemenea, unul dintre cei care au postat videoclipuri a spus că românii strigă „Libertate! Libertate!”.

Mai mult decât atât, un alt strigăt care se poate auzi în acele videoclipuri este „Românii nu vor să devină carne de tun pentru NATO”. Imaginile sunt surprinse în centrul Bucureștiului, aproape de Piața Victoriei. Este locul unde în perioada 2017-2019 au avut loc cele mai ample proteste de stradă de după ’89. Manifestațiile au fost împotriva modificării legilor justiției, declanșate de celebra OUG 13.

🇷🇴 Protests in Romania.

Romanians are against the transfer of NATO troops to the country.

The protesters came up with the slogans „We are not a foothold” and „Stop feeding Ukraine.”

All clashes ended. pic.twitter.com/n4fGLjD4GO

— marina alikantes (@Marianna9110) October 25, 2022