Promo-LEX: Alegerile parlamentare s-au desfășurat calm, cu incidente minore, dar Republica Moldova a demonstrat reziliență democratică

Republica Moldova. În pofida incidentelor semnalate, ziua alegerilor s-a desfășurat, în majoritatea secțiilor de votare, în mod calm și fără situații deosebite. Pentru majoritatea cetățenilor, alegerile au decurs într-o atmosferă calmă și fără excese. Constatările au fost făcute de observatorii Misiunii de observare Promo-LEX. Alegerile au demonstrat că Republica Moldova continuă să funcționeze ca o democrație, chiar dacă mai sunt aspecte care necesită îmbunătățiri, a declarat șeful Misiunii, Nicolae Panfil, la o conferință de presă susținută luni, 29 septembrie.

Secțiile de votare s-au deschis la ora 07:00 sau cu mici întârzieri. Urnele de vot nu au fost întotdeauna sigilate în modul corespunzător, dar nu e vorba de abateri grave.

„Spre exemplu, în loc de patru sigilii, puteau să fie trei sigilii sau alte situații similare, dar în niciun caz nu am avut sau nu ni s-a adus la cunoștință de către observatorii noștri situații când nu au fost sigilate deloc urnele de vot sau au fost rupte pe parcurs și s-a intervenit în urnele de vot”, a precizat Nicolae Panfil.

De asemenea, au fost constatate 120 de cazuri de întrerupere a procesului de filmare a operațiunilor electorale. Iar în 58 de cazuri nu a fost respectată solemnitatea procesului de deschidere a secției de vot. „Sunt aspecte pe care autoritățile ar trebui să le ia în considerare pentru viitor, să asigure inclusiv logistic, dacă este cazul”, a spus Nicolae Panfil.

Observatorii Promo-LEX au constatat probleme de accesibilitate în 853 din 1.799 de secții de votare vizitate. Alegătorii cu mobilitate redusă ar fi putut întâmpina dificultăți de acces în aceste secții.

Din cele 737 de secții observate la închidere, 27 s-au închis cu întârziere sau mai devreme decât era prevăzut. De asemenea, în 228 de secții buletinele nu au fost prezentate și numărate respectând în totalitate procedura legală.

„Procedura spune foarte clar: doar un membru al biroului electoral, de regulă președintele, ia câte un buletin, îl prezintă și după care buletinele se distribuie conform rezultatelor”, a precizat Panfil. Promo-LEX a subliniat, în acest context, necesitatea unei instruiri mai riguroase a funcționarilor electorali în viitor.

Reprezentanții Promo-LEX au raportat că au existat cazuri de prezență a materialelor de publicitate în raza secțiilor de vot, acces restricționat sau obstrucționarea observatorilor, prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în secții sau în apropierea lor, precum și numeroase incidente legate de fotografierea buletinelor sau alte încălcări ale secretului votului, fiind cel mai frecvent tip de neregulă constatată. În 36 de secții, buletinele nerepartizate membrilor birourilor nu au fost păstrate corespunzător, în seif sau dulap securizat.

Reprezentanții Promo-LEX au remarcat că alertele cu bombă par să devină o tendință.

„Este regretabil acest lucru, mai ales în condițiile în care observăm că, de fapt, și Slava Domnului că este așa, sunt alerte false. Deci, considerăm că autoritățile ar trebui să depună eforturi, să documenteze, să identifice, să sancționeze toate persoanele implicate în astfel de situații. Trebuie descurajate astfel de fenomene, pentru că ele nu sunt altceva decât atentate la democrație, atentate la votul cetățenilor, întrucât în tot acest răstimp cetățenii nu își pot exercita dreptul de vot”, a subliniat Nicolae Panfil.

Pe parcursul zilei alegerilor au fost înregistrate nouă cazuri în care alegătorii au prezentat documente neconforme, inclusiv buletine de identitate expirate, permise de conducere sau documente electronice generate prin aplicația EVO. Au fost semnalate și 20 de cazuri în care reprezentanți delegați de concurenții electorali au încercat să instaleze camere de filmat pentru a înregistra întregul flux de alegători, ceea ce constituie o încălcare a legii.

„Observatorii, reprezentanții concurenților au dreptul să filmeze, să fotografieze în secțiile de vot, dar trebuie să facă acest lucru cu respectarea cadrului ilegal, care ne spune că acest lucru se întâmplă atunci când este nevoie sau este permis, atunci când este nevoie de a documenta anumite încălcări și este nevoie de înștiințarea președintelui biroului electoral. Dar nu este vorba despre filmarea întregului proces de vot cu fața, cu imaginea cetățenilor la cameră, pentru că acest lucru ar putea să fie inclusiv o intimidare sau o încercare de control al participării alegătorilor la vot, în sensul în care aceștia ar putea să fie, eu știu, determinați sau sancționați ulterior pentru participare sau neparticipare”, a explicat Nicolae Panfil.

Misiunea Promo-LEX a acționat cu o echipă centrală de aproximativ 20 de persoane, o echipă de observatori pe termen lung formată din 42 de persoane și 741 de observatori pe termen scurt.