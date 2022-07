Proiectul Casa Unirea va fi revitalizat. Ce își propun Petre Daea și Mircea Coșea să facă pentru producătorii locali

Populația cere afaceri românești, companii care să se supună regimului fiscal din România și cât mai multe produse autohtone pe rafturi. Totuși, țara noastră continuă importurile pe bandă rulantă. Profesorul Mircea Coșea, de la ASE a tras în repetate rânduri semnale de alarmă, pe marginea acestui subiect:

„Noi importăm într-o măsură absolut dezastruoasă din punct de vedere al consumului nostru curent. În primul rând alimentele pe care am putea să le facem în țară foarte bine dacă am fi puțin preocupați de asta, dar nu suntem. E o crimă ce se întâmplă acum, să se arunce pe câmp castraveții și roșiile, în loc să le prelucrăm în țară și să le vindem, că atunci am putea reducem deficitul comercial. E o crimă să nu avem în țară capacitatea de a crește purcei. Noi importăm scroafe gestante și purcei din Ungaria, Polonia de unde putem”, a declarat Mircea Coșea anul trecut, într-un interviu pentru B1 TV.

Proiectul Casa Unirea, posibil concurent pentru supermarket-uri

În sprijinul producătorilor autohtoni și pentru a oferi cetățenilor marfă 100% românească, Ministerul Agriculturii a anunțat resuscitarea proiectului Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea. Inițiativa aparține economistului Mircea Coșea. În 2019 au fost realizați primii pași pentru acest proiect de către ministrul Petre Daea. Ulterior, guvernele care au urmat l-au abandonat.

Adrian Chesnoiu și Petre Daea și-au asumat revitalizarea proiectului. El prevede organizarea fermierilor români, colectarea și prelucrarea producției, pentru comercializare în spații comerciale administrate de statul român. Exact cum se întâmplă în statele din vestul și centrul Europei. Punctele de lucru Casa Unirea vor concura cu marile rețele din zona de retail.

Petre Daea crede în reînvierea proiectul inițiat de Ministerul Agriculturii și Ministerul de Finanțe. „E un act normativ în avizare la ministere, sperăm ca în maxim două săptămâni să fie aprobat de guvern. Suntem coinițiatori cu Ministerul de Finanțe. Acum suntem în faza de a numi Consiliul de Administrație, pentru ca în scurt timp să putem să ne folosim de acest instrument formidabil, pentru a rezolva activitatea de comerț în România. Proiectul este un integrator necesar în acest lanț, care trebuie legat între producător și consumator”.

Mircea Coșea: „Ministrul Adrian Oros a blocat proiectul Casa Unirea”

De-a lungul timpului, proiectului a primit diverse amânări a precizat Mircea Coșea. „Proiectul continuă, a avut o oprire imediat după ce domnul Chesnoiu a plecat. Pe timpul interimatului nu s-a luat nicio măsură. Dar s-a întâmplat un lucru pe care nu pot să-l explic, două persoane și-au dat demisia din Consiliul de Administrație. Printre ei, directorul general. Nu știu motivele. Ei au fost mai apropiați de domnul Chesnoiu, au renunțat la acest proiect.

Proiectul a fost oprit pentru doi ani de zile deoarece fostul ministru al Agriculturii din partea PNL, Adrian Oros, a fost cel care a blocat proiectul. El nu a înțeles ce înseamnă Casa Unirea și a blocat proiectul, a interzis activitatea, mai ales în domeniul bursei de pește și domeniul spălării lânii. Mai mult, la acel moment, Oros a precizat că există alte priorități pentru PNRR. „Știm bine că din punct de vedere al agriculturii, PNRR-ul este la pământ”, a subliniat profesorul de la ASE.

Mircea Coșea: „Petre Daea m-a asigurat că proiectul merge mai departe”

Actualul ministru al Agriculturii este hotărât să revitalizez Casa Unirea, susține Mircea Coșea. „Domnul Daea a reluat proiectul, e un proiect în interesul țării, am lucrat mult la el.” În acest sens, au fost trimise către Guvern câteva documente importante și un memorandum prin care s-a explicat importanța Casei Unirea.

Strategie pentru Casa Unirea există, potrivit lui Mircea Coșea. Totul depinde de susținerea politică, subliniază omul politic. Scopul principal al proiectului este valorificarea producției interne, reducerea importului de alimente și echilibrarea balanței comerciale. Mai mult decât atât, este vorba despre un sistem de colectare a produselor de la fermieri, un sistem de depozitare, de prelucrare primară prin constituirea unor unități de prelucrare pentru ulei, făină, mălai, prelucrarea legumelor prin conserve. Astfel, va fi eliminat pe cât se poate importul.

În urma mandatului ministrului Adrian Chesnoiu, au fost introduse și alte obiective. Printre acestea se numără casa cerealelor care ar urma să aibă un rol în constituirea fondurilor de rezervă de cereale. Inițiatorul proiectului Casa Unirea este Mircea Coșea de 15 ani. El a avut noroc că Petre Daea l-a găsit în arhive și l-a pus în aplicare.

Economia României este compromisă

În opinia economistului Ilie Șerbănescu, economia României este deja compromisă, iar proiectele 100% autohtone nu-și mai găsesc loc din pricina monopolului străin impus cu sprijinul guvernelor de la Palatul Victoria.

„România nu este sub control național, pentru că întreaga exploatare a resurselor de petrol și exploatarea a jumătate din resursele de gaze, rafinarea țițeiului, distribuția de carburanți, distribuția de gaze, peste 70% din distribuția de electricitate, industria feroasă, industria neferoasă, industria constructoare auto, industria materialelor de construcție în proporție de 80%, telefonia fixă, telefonia mobilă, 40% dintre terenurile agricole, comerțul internațional cu cereale, întregul retail modern și 60% din retail pe ansamblu, aproape tot sistemul bancar și sistemul de asigurări aparțin entităților străine.”, a explicat Ilie Șerbănescu, fost ministru al Reformei, potrivit România TV.