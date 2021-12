Urmează un an foarte greu, sfaturi de la un celebru economist. Fără credite în 2022! Nu blocați banii în investiții pentru casă!

Pe final de an, economistul Mircea Coșea a oferit o serie de recomandări de natură economică pentru românii care vor să știe la ce să se aștepte anul viitor. El a avertizat că anul viitor va fi extrem de dificil din punct de vedere financiar și le recomandă românilor să se pregătească pentru o criză.

„Pentru 2022, le-aș recomanda oamenilor să conștientizeze faptul că am intrat în criză. Toată omenirea a intrat în criză. Nu e numai o criză pandemică, e o criză economică, ce s-a amplificat printr-o inflație foarte puternică, prin apariția primelor semne ale unei crize energetice și alimentare. România nu va scăpa de aceste efecte ale crizei globale, iar asta înseamnă un 2022 foarte complicat, foarte greu”, a subliniat Mircea Coșea.

Economistul recomandă precauție

Mircea Coșea a recomandat românilor să fie foarte precauți la cheltuirea banilor deoarece puterea de cumpărare va fi afectată de inflație. Oamenii vor consuma mai puțin și vor întâmpina greutăți la plata facturilor pentru utilități, dar și a dărilor la stat. Drept urmare, Mircea Coșea recomandă o foarte mare prudență.

„În 2022, populația trebuie să fie foarte atentă cum își cheltuiește banii. Aceștia vor fi diminuați ca valoare prin inflație și prin scăderea puterii de cumpărare. Se va trăi mai greu, probabil că se va consuma mai puțin și se vor plăti foarte, foarte greu obligațiile pe care cetățenii români le au față de stat, mă refer la impozite și taxe, și față de cei care produc utilitățile (energie electrică, gaz, căldură, șamd). E nevoie de foarte mare prudență“, a precizat economistul Mircea Coșea.

Prioritățile pe care să le urmărească românii

El a indicat o serie de priorități pe care cetățenii este bine să le aibă în vedere în contextul crizei care se prefigurează.

„În primul rând, grija pentru sănătate. E nevoie de cheltuieli mai mari pentru ceea ce înseamnă prevenirea bolilor, consumul de medicamente și orice cheltuială pentru o sănătate mai bună. În doilea rând, e nevoie de cheltuieli sporite pentru educație. Românii au obligația, în 2022, să cheltuiască mai mult pentru educația copiilor. Deja e al treilea an în care copiii suferă din cauza acestor probleme cu școala online. Să cumpere mai multe cărți și, eventual, să-i dea la meditații, pentru a le putea asigura un nivel de pregătire corespunzător.

În al treilea rând, trebuie să avem o preocupare pentru o educație permanentă la nivelul adulților. În alte țări, această politică a educației permanente înseamnă o diminuare a dramei de a-și pierde locul de muncă. Dacă locul de muncă dispare, din cauza acestor crize, având o educație mai amplă, poți să te orientezi în altă parte și nu rămâi șomer”, a mai explicat Mircea Coșea într-un interviu pentru DC News.

De evitat creditele în valută și marile investiții

Economistul a precizat că anul viitor trebuie evitate creditele în valută și cheltuielile foarte mari pentru investiții în casă. Mircea Coșea a subliniat că este nevoie ca românii să se gândească să facă economii pentru a evita scumpirea utilităților.

„În general, oamenii trebuie să înțeleagă faptul că nu e un an în care să iei credite în valută, nu e un an în care să faci cheltuieli pentru investiții în casă. Trebuie să se pună bani pentru ceea ce se va întâmpla cu prețurile utilităților, în special după luna martie 2022, când ele vor crește foarte mult în România. Economiile trebuie păstrate doar în moneda națională. Nu știm ce se va întâmpla cu acest curs și, în plus, din punct de vedere personal, nu cred că este bine să se investească în criptomonede în această perioadă, pentru că va exista o lipsă totală de predictibilitate și pe această piață“, a concluzionat Mircea Coșea.