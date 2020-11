Oferta electorală a PNL Constanța, care a recâștigat județul după mulți ani de domnie PSD, este bogată: un spital nou, analize medicale gratuite, investiții în energie, dar mai ales o FLOTĂ maritimă pentru România, Candidații promit că dacă vor fi aleși, le vor implementa în cel mai scurt timp, relatează podul.

Spital nou pentru Constanța

Președintele PNL Constanța, Bogdan Huțucă, locul numărul 1 pentru Camera Deputaților la alegerile parlamentare, anunță că se va implica personal în realizarea unui nou spital.

„Este foarte important să îl începem și să găsim, în fiecare an, finanțare pentru etapele pe care ni le-am propus. Noi, ca parlamentari, asta trebuie să facem: să găsim finanțare. Și o vom face. În cei 4 ani de când îi reprezint pe deputați în Parlament, am făcut tot ce am promis. Vă asigur că așa voi face și de acum înainte. Nu vom avea un spital nou peste noapte, dar vom face pași concreți. De altfel, muncim deja la acest lucru.”, spune acesta.

Analize medicale gratuite

Septimiu Bourceanu, locul numărul 1 pe lista pentru Senat, promite un program de analize medicale gratuite pentru toată populația.

„Programul este foarte important pentru că rezultatul lor oferă o statistică foarte importantă, o bază de date reală, pe care ministerul o poate folosi pentru a crea programe naționale de sănătate. În plus, vom ști câte fonduri să direcționăm și unde. (…) vom ști și ce investiții trebuie să facem în infrastructură, dar și cum va evolua cazuistica în România pe diferite boli. Și, la fel de important, vom putea crea programe pentru a ne menține medicii acasă, în România”, spune Bourceanu.

Banias promite o flotă maritimă

Un proiect de suflet pentru Mircea Banias, locul al doilea pentru Camera Deputaților, este înființarea unei flote maritime a României. „România, care are porturi, are șantiere navale, nu are o flotă. Nu vreau să par populist, dar țări cu o experiență similară, trecute prin comunism, Bulgaria, Polonia, au flote de stat sau cu capital majoritar de stat. Sunt conștient că nu putem avea o flotă de 300 de vapoare.

Pe de altă parte, sub regele Carol I, la sfârșitul anilor 1800, s-a înființat prima companie de navigație, Serviciul Maritim Român. Au putut atunci, au găsit bani să cumpere vapoare, să deschidă linii cu Levantul. România are nevoie de o flotă din mai multe puncte de vedere. Se poate începe cu cele două feriboturi, Mangalia și Eforie”, declară acesta.