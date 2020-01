Valérie Cioloş-Villemin, soția lui Dacian Cioloș, promite schimbări de viață dacă prindeți un loc la programul său de „mindfulness”.

„Cum ar fi să trăim într-o societate unde oamenii vorbesc conștient, cu bun simț și respect față de semeni, atrăgând atenția asupra problemelor atunci când este cazul, cu fermitate, dar fără a jigni? Oare ce am putea conștientiza împreună și ce am putea face împreună, ce am putea schimba în bine, fiecare în noi și în jurul nostru?”, scrie pe site-ul lui Valerie Cioloș.

„Așa construim România”

Valerie Cioloș a postat pe conturile ei de pe rețelele sociale următorul mesaj, adresat dascălilor:

„Programul „BUSOLA INTERIOARA” este deschis cu 9 burse pentru cursul MBSR® (…) cu mine.

Până la 31 ianuarie 2020, așteptăm aplicațiile Dascălilor curajoși din învățământul de stat.

Ne bucuram că avem deja 6 candidaturi. Așteptăm și mai multe.

Nu ezitați să vorbiți cu cei din jurul vostru. Așa construim România!”

„Pe lângă studiile științifice asupra reducerii stresului și a anxietății, creșterea rezilienței, dezvoltarea inteligenței emoționale și alte beneficii, rezultatele practicii mele constante și mărturiile participanților la cursuri mă încurajează să cred că avem o oportunitate, cu instrumentele incluse în acest program, de a aduce mai multă liniște, autenticitate, flexibilitate, bunătate și creativitate în viețile noastre și ale celor din jur.”, explică soția tehnocratului.



„De ce burse pentru dascăli? Dincolo de cursurile mele deschise tuturor celor interesați, doresc să contribui atât cât pot acum, prin ceea ce știu să fac, la mersul societății românești și la schimbarea în bine. Educația este un domeniu cheie, în care se poate face o diferență importantă, cu impact de durată și asupra multor alte zone. Dincolo de conținutul a ceea ce predă, un dascăl reprezintă un model de viață și de valori. De aceea, am lansat acest program pentru Dascălii din România. (…)



O bursă acoperă 90% din costuri, 10% fiind în sarcina participanților.”, scrie Valérie Cioloş-Villemin.

