Programul de Dezvoltare a Pădurilor din Moldova. UE oferă o sumă uriașă pentru extinderea și reabilitarea domeniului silvic







Republica Moldova. 200 de milioane de euro vor fi investiți în creșterea pădurilor și consolidarea rezilienței ecosistemelor forestiere din diferite regiuni ale Republicii Moldova. Parlamentul a ratificat în prima lectură contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării proiectului „Programul de Dezvoltare a Pădurilor din Moldova”.

Acțiunile incluse în program

Potrivit documentului, Republica Moldova va beneficia de un împrumut în valoare de 200 milioane de euro. Banii vor fi investiți în extinderea pădurilor și reabilitarea fâșiilor forestiere degradate pe o suprafață totală de 63 200 de hectare. Acest lucru va genera, în următorii 30 de ani, reduceri de circa 12 milioane de tone de dioxid de carbon.

De asemenea, resursele financiare sunt destinate pentru consolidarea infrastructurii forestiere pentru transportul materialului lemnos și crearea depozitelor forestiere, precum și a drumurilor de acces în păduri. Acest lucru va facilita accesul populației la produsele lemnoase recoltate în procesul de management durabil al pădurilor. La fel, implementarea proiectului va avea drept rezultat crearea a peste nouă mii de locuri de muncă permanente sau temporare.

Împrumutul va fi acordat pe o perioadă de 30 de ani, inclusiv perioada de grație de până la opt ani. Implementarea Proiectului „Programul de Dezvoltare a Pădurilor din Moldova” necesită investiții totale de 435 milioane de euro.

Campania națională de împădurire

Extinderea pădurilor are loc și prin intermediul campaniei naționale de împădurire. Astfel, peste 3 500 hectare de terenuri au fost împădurite în cadrul campaniei de plantare din acest an. Acțiunea a demarat pe 16 noiembrie. De asemenea, până la final de an urmează a fi atins obiectivul stabilit de a cultiva 4 000 de hectare de pădure.

În cadrul campaniei urmează a fi plantați peste 26 de milioane de puieți. Este vorba de stejar, frasin, salcâm și arțar. În total, în acest an, vor fi plantate peste 7 300 de hectare de pădure. În primăvară s-au plantat 3 300 de hectare. Totodată, în campania de împădurire din acest an se vor planta încă 4 000 de hectare.

În cadrul campaniei în țară vor fi disponibile peste 440 de locații pentru plantare din cadrul a 160 de primării, astfel încât cetățenii din diferite regiuni ale țării să poată participa la împădurire.

Cetățenii care doresc să participe la plantări pot alege terenurile din apropierea regiunii în care locuiesc. Mai multe informații și detalii despre modalitatea de înscriere pentru participare pot fi găsite pe site-ul oficial al Agenției „Moldsilva”, butonul „Participă la plantări toamna 2024”.

În prezent, în Republica Moldova suprafața împădurită ocupă 11% din teritoriul țării, pe când gradul mediu de împădurire în UE este de 37,7%.