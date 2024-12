Social Campania națională de împădurire. Autoritățile anunță plantarea arborilor pe 3 500 hectare de terenuri







Republica Moldova. Peste 3 500 hectare de terenuri au fost împădurite în cadrul campaniei de plantare din acest an. De asemenea, până la final de an urmează a fi atins obiectivul stabilit de a cultiva 4 000 de hectare de pădure. Informațiile au fost prezentate luni de ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu. Acesta a avut o întâlnire cu directorii întreprinderilor silvice din întreaga țară pentru a evalua progresul Campaniei Naționale de Împădurire din această toamnă.

Discuții despre procesul de plantare

La întâlnire s-a vorbit despre implementarea Programului Național de Extindere a Pădurilor.

„Silvicultorii mi-au comunicat că până în prezent avem plantate 3 500 de hectare, iar până la final de an vom reuși să atingem obiectivul stabilit de a împăduri 4000 de hectare de pădure. Am discutat despre propuneri pentru îmbunătățirea procesului de plantare, bazându-ne pe experiența din ultimii ani. Astfel, vom asigura o implementare mai eficientă a Programului Național de Extindere a Pădurilor. Totodată, am stabilit următoarele obiective pentru următoarele etape”, a afirmat Sergiu Lazarencu.

Ministrul a subliniat că este recunoscător echipelor din teren pentru efortul depus. „Este o muncă dificilă, dar, împreună cu toți cei implicați, vom reuși să extindem pădurile țării și să construim o Moldovă mai verde. Voi monitoriza îndeaproape fiecare etapă a proiectului și voi sprijini întreprinderile silvice în asigurarea resurselor necesare pentru a atinge obiectivele stabilite”, a spus Sergiu Lazarencu.

Campania națională de împădurire a demarat pe 16 noiembrie

În cadrul campaniei urmează a fi plantați peste 26 de milioane de puieți. Este vorba de stejar, frasin, salcâm și arțar. În total, în acest an, vor fi plantate peste 7 300 de hectare de pădure. În primăvară s-au plantat 3 300 de hectare. Totodată, în campania de împădurire din acest an se vor planta încă 4 000 de hectare.

În cadrul campaniei în țară vor fi disponibile peste 440 de locații pentru plantare din cadrul a 160 de primării, astfel încât cetățenii din diferite regiuni ale țării să poată participa la împădurire.

Cetățenii care doresc să participe la plantări pot alege terenurile din apropierea regiunii în care locuiesc. Mai multe informații și detalii despre modalitatea de înscriere pentru participare pot fi găsite pe site-ul oficial al Agenției „Moldsilva”, butonul „Participă la plantări toamna 2024”.

În prezent, în Republica Moldova suprafața împădurită ocupă 11% din teritoriul țării, pe când gradul mediu de împădurire în UE este de 37,7%.