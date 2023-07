Programul Casa Verde. Când pot încasa românii care au panouri fotovoltaice banii de la furnizori

Persoanele din Iași care au montate panouri fotovoltaice se confruntă cu mai multe neînțelegeri cu privire la modul în care pot deveni din consumatori, prosumatori, adică să poată vinde energia pe care o produc în propria locuință. Ieșenii susțin că nu le este clar nici dacă și când vor primi bani de la furnizorul de energie electrică căruia îi vând surplusul de energie produs din surse regenerabile.

Se pare că românii sunt prost informați atunci când vine de vorba despre modul în care funcționează lucrurile cu privire la panourile fotovoltaice. Toți cei care cred că astfel vor deveni independenți din punct de vedere energetic, se înșală. Prosumatorii achită lunar facturile, ca un consumator, deși injectează în rețea surplusul de energie produsă. Mai mult decât atât, facturile devin din ce în ce mai greu de citit, potrivit ieșenilor intervievați de „Ziarul de Iași”.

Când pot încasa românii cu panouri fotovoltaice banii de la furnizori

Mecanismul ar trebui să fie unul simplu. Prosumatorul a consumat într-o lună din reţea 100kWh şi a vărsat, în aceeaşi lună, 200kWh în reţea. El se așteaptă să primească de la furnizorul său o factură de compensare cantitativă, știind că îi mai rămân încă 100kWh în reţea, de care se va folosi atunci când sistemul fotovoltaic propriu nu va produce suficient cât să-i acopere consumul. Cu toate acestea, el trebuie să plătească pentru energia pe care a consumat-o din reţea o serie de tarife aplicate de furnizor: transport, distribuţie, certificate verzi, acciză şi TVA, astfel că el, unul dintre prosumatorii cu puteri instalate de sub 200kW, nu va primi factură zero.

Furnizorul va plăti cantitatea pe care prosumatorul a livrat-o în rețea după 24 de luni, asta dacă va fi mai surplus neconsumat. Din acest motiv, majoritatea prosumatorilor susțin că legislaţia din domeniul energiei este făcută în defavoarea lor.

Potrivit ANRE, plata se face abia după doi ani de când a fost emisă prima factură de prosumator. Cu toate acestea, doi ieșeni susțin că nici atunci nu sunt siguri că vor primi facturi compensante cantitativ, asta pentru că e imposibil să rămâi cu energia electrică „pe stoc” atâtea luni. Pe timpul nopții, panourile nu produc energie electrică, astfel că ieșenii sunt nevoiți să o folosească pe cea de la rețea. Acesta este cazul celor care au optat pentru panouri fotovoltaice fără acumulatori.

Ce mesaj a găsit un ieșean pe prima factură ca prosumator

Unul dintre ieșenii intervievați de publicația regională susține că a montat panourile fotovoltaice în urmă cu aproximativ un an. Cu toate acestea, a plătit până în prezent facturi la energia electrică de peste 2.500 de lei. După aproape un an, a primit prima factură de prosumator, din care rezultă că ar avea de încasat de la E.ON aproape 500 de lei, dar asta tocmai în anul 2025.

În factura pe care a primit-o ieșeanul, furnizorul a specificat că soldul va fi disponibil pentru încasare în 24 de luni de la data ultimei zile a lunii în care a livrat cantitatea de energie electrică reportată. Până atunci, cantitatea de energie electrică reportată prevăzută în factură i se va returna automat, parţial sau total, pentru acoperirea consumului său de energie electrică în perioadele în care cantitatea de energie pe care o consumă din reţeaua electrică este mai mare decât cantitatea de energie pe care o produce şi o livrează înapoi. Inițial, ieșeanul primise o factură în care se regăsea şi mesajul: „Ai consumat mai puţin decât ai estimat şi ai de primit din partea noastră XX Lei. Vezi pe ultima pagină a facturii cum poţi intra în posesia banilor”.

„În luna august 2022 am montat panourile fotovoltaice, m-a ajuns investiţia 6.500 de euro, fonduri proprii. Am montate 12 panouri, de dosare s-au ocupat instalatorii. În acte am devenit prosumator pe 20 septembrie 2022, dar contorul a fost pus pe 16 august 2022, deci de atunci am injectat eu în reţea, însă abia zilele acestea am primit prima factură de prosumator. Asta după ce de la sfârşitul lunii mai anul acesta am început să sun zilnic la E.ON.

Îmi spuneau la un moment dat că nu apar ca prosumator la ei. (…) Le-am zis că a trecut aproape un an, iar mie aplicaţia îmi arată că am injectat în reţea peste 3.000 de kWh, iar eu plătesc în continuare facturi. Abia după câteva săptămâni mi-au trimis un maldăr de facturi cu minus, zilele trecute mai exact. Ei mizează pe faptul că legea spune că furnizorul e obligat să dea bani prosumatorilor abia după 24 de luni de la prima factură, iar eu cred că de asta evită şi întârzie să le emită. (…)

Practic după 11 luni a venit şi prima mea factură de prosumator, dar abia după doi ani văd dacă mi-o încasez sau nu, e vorba de aproape 500 de lei, însă voi avea la iarnă nevoie de energie şi voi consuma clar ce am livrat în reţea. Luni de zile am injectat energie în reţeaua lor, energie de aproape 2.700 de lei, după calculele mele, iar ei s-au folosit lunar de banii mei. Eu trebuie să îmi recuperez investiţia făcută, dar cum, dacă am de plătit facturi la E.ON. Investiţia ar trebui amortizată în 5-6 ani”, a explicat ieșeanul pentru „Ziarul de Iași”.

La un an de la montarea panourilor fotovoltaice, plătește facturi la energie

Un alt ieșean care și-a montat 20 de panouri fotovoltaice susține că momentan nu a primit nimic de la furnizori prin care să fie anunțat că primește bani pentru energia pe care o distribuie pe rețea. El a precizat că în momentul de față, la un an de la montarea panourilor, încă plătește tot ceea ce consumă.

„Compensarea cantitativă încă nu este la noi, atâta timp cât se facturează tot consumul şi noi plătim tot ce se consumă. Păi când amortizăm investiţia, dacă pe 13 iulie se împlineşte un an şi eu plătesc tot consumul, la fel ca înainte de a deveni prosumator? Investiţia este de aproape 9.000 de euro. De partea cu autorizarea şi obţinerea certificatului de racordare s-a ocupat E.ON, ei au făcut toate demersurile, a fost inclus în preţul total.

La partea cu preţul la prosumare, eu sunt unul din cei foarte mulţi la care nu se facturează încă kw. Eu încă plătesc tot ceea ce consum, indiferent că este de la ei sau de la mine din panouri. Birocraţie, se dă vina mereu pe sistem. Au fost luni în care am plătit şi 2,6 lei/kW, chiar 3,8 lei/kW. Până în august anul trecut am plătit sub 1 leu/kW. Cam aceasta este situaţia. Noi suntem din grupul „aşa NU”! Ca să nu mai vorbim că până la compensarea financiară, care începe cu luna a 25-a pentru prima lună de prosumare, trebuie să ne facă compensarea cantitativă, în fiecare lună, dar care întârzie. Câte reclamaţii sunt la ANRE, inclusiv de la noi, din această cauză”, a explicat ieşeanul pentru aceeași sursă.

Cât de avantajoase sunt panourile fotovoltaice

Un alt ieșean se întreabă dacă investiția de aproximativ 9.000 de euro în panouri fotovoltaice a meritat. El spune că, deși au trecut aproximativ 12 luni de când a montat panourile, plăteşte şi acum lună de lună facturi la furnizor, peste 300 de lei lunar.

„Uneori stau şi mă întreb dacă s-a meritat să fac investiţia asta. Experienţa mea în ceea ce priveşte rolul de prosumator a început în august anul trecut când mi-a fost instalat sistemul, acesta fiind de 7kW. Am suportat întreaga cheltuială din fonduri proprii, iar valoarea a ajuns aproximativ 9.000 de euro. Procedura de contractare, intrare în evidenţele lor (schimbare contor, montare contor separat pentru sistem) a fost oarecum în regulă şi de scurtă durată, făcând excepţie faptul că mi-a fost montat un contor vechi care timp de aproximativ o lună nu a înregistrat nimic din ce s-a virat în reţea, culmea tot în beneficiul lor. Contractul de prosumator a fost semnat în luna septembrie şi de atunci am aşteptat cu sufletul la gură facturile ce-mi vor schimba viaţa. Şi mi-au schimbat-o, ce-i drept: din liniştea pe care o aveam înainte (lună de lună cu venitul acestora) în calvarul de a înţelege de ce nu sunt luat în considerare ca fiind prosumator (este o rubrică/denumire specială ce apare pe factură) şi până la confuzia cu facturile pe care nu le primeam şi apoi când acestea veneau erau cu cantităţi diferite (de consum şi de prosumator). Bineînţeles, am luat legătura cu cei de la E.ON (prin email iniţial), aceştia din urmă revenind cu un răspuns abia după ce au fost ameninţaţi că voi face reclamaţie la ANRE.

Din momentul semnării contractului şi până în acest moment eu nu am primit nicio factură pe partea de prosumator, în schimb veneau regulat pe partea de consumator, culmea tot în beneficiul lor. Contactaţi şi în fizic la centrul info mi s-a transmis că sistemul are o problemă (nu se înregistrează cantitatea corectă) şi din acest motiv facturile nu vin, urmând ca atunci când se va remedia situaţia să primim facturi şi pe perioada din urmă. La ultima factură (de consumator) este menţionat la un moment dat o cantitate de energie virată în reţea în jurul a 100kW (pe luna mai), problema este că în acea lună, conform aplicaţiei, cât şi contorului, valoarea aceasta este de aproximativ 700kW. Urmează să mă mai duc încă o dată la ei, să mi se explice (încă o dată) cum se citeşte o factură şi să mi se arate cantitatea de energie consumată, cât şi cea livrată în sistem. Clar există o problemă!”, susține ieșeanul.

Ghidul prosumatorului publicat de ANRE poate fi consultat aici.