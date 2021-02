Programa pentru examenele naționale, de Evaluare Națională și Bacalaureat, a fost modificată. Fiecare elev va ști ce tematică să abordeze și ce materie trebuie să parcurgă.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat că a emis ordinul prin care aceste documente au fost adaptate la situația actuală. El a precizat că ordinul de ministru va fi publicat în Monitorul Oficial.

„Am semnat ordinul de ministru pentru adaptarea la realității programei pentru examenele naționale. Astăzi va fi publicat în Monitorul Oficial. Această adaptare s-a făcut ținând cont de realitățile anului școlar 2020-2021”, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Ministrul Educației a mai precizat că începând din acest moment, după publicarea ordinului în Monitorul Oficial, fiecare elev va cunoaște tematica de examen. Totodată, Sorin Cîmpeanu a anunțat că până în data de 22 februarie vor fi lansate și testele de antrenament.

Programa pentru examenele naționale a fost modificată

În urmă cu câteva zile, ministrul Sorin Cîmpeanu anunța că programa pentru Bacalaureat și cea pentru Evaluarea Națională vor fi adaptate la realitățile anului în curs. Prin aceasta, el înțelegea schimbările generate, în anul școlar, de epidemia de coronavirus. Sorin Cîmpeanu a mai precizat că elevii claselor terminale vor afla luna aceasta ce materie au de pregătit pentru examen.

„Există solicitări din partea celei mai mari părți din societate de susținere a examenelor la datele planificate, cu prezență fizică. Dacă am păstra și exact aceeași tematică, ar fi ca și cum am spune că elevii nu au pierdut nimic. Dacă nu am adapta tematica la evidența din acest an, ar fi o negare a evidenței. Tematica de Bacalaureat și Evaluarea Națională va fi puternic adaptată la realitățile acestui an. Vom anunța și modul în care am adapta programa de examen. În această lună vor afla ce materie au de pregătit pentru examen. Acesta e obiectivul nostru”, spunea ministrul Sorin Cîmpeanu.