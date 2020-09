Aşadar, vremea va fi stabilă, cu un cer mai mult senin în cea mai mare parte a teritoriului, doar în cursul dimineților ceața urmând să își facă apariția local pe văi și în depresiuni. Ca urmare a inversiunilor termice din cursul nopților, minimele de temperatură vor fi destul de scăzute, astfel încât mai ales în zonele depresionare se vor înregistra amplitudini termice diurne consistente.

Joi temperaturile vor creste usor in aproape toata tara, in contextul unui cer mai mult senin.

Vantul va sufla moderat in zona inalta a Carpatilor Orientali si slab, cel mult slab pana la moderat in celelalte regiuni. Maximele termice vor urca la pranz pana spre 24-29 de grade in Transilvania, Maramures si Crisana (cu cele mai scazute valori asteptate in depresiunile din estul Transilvaniei) si 27-32 de grade Celsius in Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova.

Vremea va fi în continuare în general frumoasă, cerul va fi variabil și vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 25 şi 30 de grade, iar cele minime între 10 şi 20 de grade.

Prognoza meteo pentru duminică, 13 septembrie 2020

Vremea va fi în general frumoasă şi mai caldă decât în mod normal. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări ziua în zona litoralului. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 şi 32 de grade, iar cele minime în general între 11 şi 20 de grade.

Vremea va fi frumoasă joi în București şi se va încălzi. Temperatura maximă va fi de 30-31 de grade, iar cea minimă de 16-17 grade.

Vremea în București, vineri, 11 septembrie: Vremea se va menţine frumoasă, dar şi caldă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 15-17 grade.

Vremea în București, sâmbătă, 12 septembrie: Vremea va fi predominant frumoasă sâmbătă în București. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 14-16 grade.

Vremea în București, duminică, 13 septembrie: Vremea se va menţine predominant frumoasă duminică, 13 septembrie 2020. Temperatura maximă va fi de 30-31 de grade, iar cea minimă de 15-17 grade, informează vremea.ro.