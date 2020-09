Pentru Five Thirty Eight, ex vicepreşedintele are o probabilitate de a trimufa de 69%, în timp ce Princetown University Election Consortium prevede că Biden va atrage 349 mari electori (sunt suficienţi 270). Iar politologul Alan Abramowitz, folosind un sistem total diferit, este convins că Sleepy Joe va câştiga cu 70% din probabilităţi. Dar vorbim despre teorii şi statistici care se referă mai mult la votul popular, unde a câştiga contează puţin.

Alarmă pentru Biden!