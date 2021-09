Profeția directorului Moderna: „Pandemia se va termina peste un an”

Succesul economic al vaccinului împotriva Covid-19 a făcut din CEO-ul Moderna, Stéphane Bancel, un multimiliardar.

Sfîrșitul pandemiei se apropie

El spune acum că sfârșitul pandemiei se apropie, pentru că cei care nu se vaccinează vor lua virusul. „Cei care nu se vaccinează se vor imuniza în mod natural, deoarece varianta Delta este foarte contagioasă. În acest fel vom ajunge într-o situație similară cu cea a gripei. Puteți fie să vă vaccinați și să aveți o iarnă liniștită, fie să nu o faceți, dar riscați să vă îmbolnăviți și să ajungeți la spital”.

În această ordine de idei, Bancel a avut un răspuns optimist la întrebarea dacă ne putem aștepta la o revenire la normal în a doua jumătate a anului viitor: „Începând de astăzi, peste un an, presupun”.

„Jumătate dintre moleculele injectate se descompun în patru ore de la vaccinare, restul după 48 de ore”

Bancel spune că vaccinul produs de compania sa nu are efecte secundare periculoase. „Jumătate dintre moleculele injectate se descompun în patru ore de la vaccinare, restul după 48 de ore. Cu ani în urmă, studii independente și verificate au stabilit că niciunul dintre ARNm nostru nu pătrunde în nucleul ADN în așa fel încât să provoace daune pe termen lung. De asemenea, am făcut ca vaccinul să fie mai sigur și mai sigur în alte moduri în ultimii ani”, susține șeful Moderna.

Bancel spune că efectele secundare ale vaccinării sunt neglijabile

„Dureri musculare, la mine au durat 48 de ore. La unii oameni era o roșeață în jurul locului injectării, alții au avut febră, cefalee și uneori frisoane în prima și a doua zi. Dar toate sunt efecte secundare neglijabile care dispar fără medicamente. Știm asta după ce am vaccinat sute de milioane de oameni”. Mai mult, șeul Moderna susţine că vaccinul pe care l-a dezvoltat are o eficienţă de 94,5%,

Bancel aşteaptă ca guvernele să aprobe doze suplimentare pentru persoanele care au fost deja vaccinate pentru că pacienţii cu grad mare de risc care au fost vaccinaţi cu un an în urmă vor au nevoie, „fără îndoială”, de o nouă doză, notează Neue Zuercher Zeitung.