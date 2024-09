Social Profesorii din România invitați la cursuri de formare profesională în Republica Moldova. Anunțul ministrului Dan Perciun







Republica Moldova. Pedagogii din România vor putea participa la cursuri de formare profesională în Republica Moldova. Orele sunt organizate în cadrul Laboratorului „Clasa Viitorului” de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Despre aceasta a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Orele vor avea loc la Laboratorul de inovare „Clasa viitorului”

Subiectul a fost discutat în timpul vizitei la Chișinău a ministrei Educației din România, Ligia Deca. Astfel, ministrul Dan Perciun a afirmat că, până la sfârșitul acestui an, la Chișinău ar putea veni prima grupă de profesori din România pentru a participa la cursuri de formare continuă.

„Un lucru deosebit pe care îl are Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” este așa-numitul Laborator de inovare „Clasa viitorului”. Aici, profesorii au posibilitatea să-și dezvolte competențele digitale, să descopere robotica, dronele și dispozitivele moderne actuale. Acestea pot fi utilizate în procesul de predare pentru a crește calitatea și interactivitatea lecțiilor. Am ținut mult să arătăm ministrei Educației din România această bijuterie pe care o are instituția și să explorăm posibilitățile pentru ca și profesori din România să vină la Clasa Viitorului să facă cursuri de formare continuă”, a spus Dan Perciun.

„Doamna ministră a apreciat înalt ceea ce poate oferi „Clasa Viitorului”. De aceea, sper că până la final de an vom avea și prima grupă de profesori din România care vor veni la formare în Republica Moldova. Avem suficiente lucruri bune în sistemul nostru educațional, cu care ne putem mândri și de la care pot învăța și colegii noștri din România. Așa că îi așteptăm cu drag pe primii profesori din România care vor face formare continuă la Clasa Viitorului”, a specificat Dan Perciun.

Profesorii din Republica Moldova instruiți în cadrul Programului Național „Investim în profesori”

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat anterior că peste 4 000 de profesori din 169 de instituții de învățământ general din Republica Moldova vor beneficia în acest an de cursuri de formare continuă gratuite în cadrul Programului Național „Investim în profesori”, ediția a II-a. Școlile beneficiare au fost selectate dintr-un număr de 181 de instituții și consorții. Potrivit datelor MEC, la program s-au înscris 29 de instituții de învățământ din România.

În anul 2023, peste 3000 de cadre didactice din 91 de instituții din țară au beneficiat de cursuri de formare gratuite în cadrul Programului Național „Investim în profesori”. În acest sens, din bugetul de stat au fost alocate 6 milioane de lei (circa 300 mii de euro).

De asemenea, în vara acestui an, circa 100 de profesori din Republica Moldova au participat la cursuri de perfecționare a limbii române organizate în România. Acestea au fost organizate la inițiativa MEC și Ambasadei României la Chișinău. Inițiativa a fost realizată cu sprijinul Ministerului Educației de la București.