Profesorii au aflat vestea cea mare. Șeful ANAF a lămurit problema meditațiilor

Șeful ANAF a anunțat în declarațiile sale mai multe proiecte-pilot pentru persoanele fizice care obțin venituri din alte activități. În ceea ce îi privește pe profesori, Lucian Heiuș a declarat că există un proiect de informare pe tema profesorilor care acordă meditații elevilor.

”Este un proiect de informare pe această temă. Nu cred că o să pornim în curând controale în această direcție, dar toți știm că este un fenomen care se practică de mulți ani cu aceste meditații și care nu sunt sub nicio formă fiscalizată, dar ele sunt, de fapt, niște venituri de natură salarială. Noi am făcut o campanie intensă prin care am explicat profesorilor care practică acest lucru, ca să intre în legalitate să își înființeze un PFA”, a susținut Lucian Heiuș pentru Antena 3.