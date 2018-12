Profesori la RECICLARE. MAREA REFORMĂ din învăţământ începe din ianuarie

După ce a devenit pentru a patra oară ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu a anunţat că începând din anul 2019 va fi pus în aplicare un proiect care în care vor fi implicați 55 000 de profesori





Aceştia voi intra într-un proces de formare profesională cum să predea digital la ore, potrivit agerpres.ro

"Avem deja un proiect în care 55.000 de profesori vor intra într-un proces de formare profesională şi sub aspect pedagogic şi sub aspect ştiinţific al disciplinei pe care o predau, dar şi sub aspectul a învăţării predării digitale, pentru că suntem în secolul XXI. Generaţia aceasta pe care noi o avem în şcoală este generaţia care s-a născut şi a crescut cu tabletă. Ca urmare, nu avem cum să ne gândim că, prin folosirea tabletei de la vârste foarte fragede, componenta vizuală a memoriei lor este mult mai dezvoltată în dauna celorlalte componente, şi atunci când îl aduc la şcoală trebuie să îi cresc achiziţiile pe ce are deja acumulat din anii copilăriei. Şi atunci ne-am propus să avem în fiecare sală de clasă o tablă inteligentă, pe catedră un laptop", a declarat Andronescu, la România TV.

Potrivit acesteia, pentru dotarea şcolilor există sprijinul premierului şi al miniştrilor care au legătură cu acest proiect.

