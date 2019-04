Producţii TVR, premiate internaţional la Prix CIRCOM

TVR a urcat pe podium la Prix CIRCOM 2019, obţinând locul I şi o menţiune în cadrul Galei Asociaţiei Televiziunilor Regionale din Europa.





La Categoria „Europa”, juriul internaţional a acordat locul I reportajului Faraoani, comuna cu sate în cinci ţări, realizat de Alina Amza la studioul central al TVR din Bucureşti în timp ce la Categoria „Muzică şi arte”, filmul Tatăl meu, Imre al Andreei Ştiliuc (TVR Iaşi) a fost recompensat cu menţiune.

„Este un premiu care mă onorează pentru că am avut competitori de la cele mai importante televiziuni publice din Europa”, a declarat jurnalista Alina Amza. „Mă bucur mult că povestea mea despre locuitorii care au mai rămas în Faraoani a impresionat în aşa măsură. Este printre puţinele ocazii când publicul poate vedea vârstnici care au lăsat de-o parte sapa şi au învăţat să folosească reţelele de socializare pentru a-şi aduce aproape copiii şi nepoţii. O poveste despre oameni puternici şi adaptarea lor la provocările secolului 21”, a adăugat Alina Amza.

„Pentru mine este mai mult decât un premiu. Are o valoare simbolică foarte mare, deoarece am descoperit acest subiect fabulos în anul 2014, în timpul unui workshop organizat de CIRCOM la Budapesta”, povesteşte Andreea Ştiliuc, care semnează regia, montajul și o parte a imaginii filmului Tatăl meu, Imre. „Atunci am început să visez că, într-o zi, povestea va deveni film’, mai spune Andreea.

Ca în fiecare an, la Prix CIRCOM 2019, TVR a acordat Premiul de debut în jurnalism, respectiv Young Onscreen Talent - o distincţie în memoria Vandei Condurache, realizator şi redactor-şef al Redacţiei Programe TVR Iaşi. În acest an, premiul a fost oferit unei jurnaliste de la televiziunea naţională spaniolă din Galicia.

La Prix CIRCOM Regional 2019 au fost înscrise peste 200 de producţii, marele câştigător fiind televiziunea publică norvegiană – NRK – care a primit trei dintre cele 11 premii aflate în competiţie, în timp ce alte premii au fost acordate televiziunilor din: Irlanda - RTÉ, Suedia - SVT, Olanda - RTV Oost, Polonia - TVP3 Katowice, Spania - Telemadrid, Marea Britanie - BBC South şi Spania - CRTVG.

Câştigătorii au fost desemnaţi de un juriu de specialitate format din profesionişti de televiziune din 14 ţări europene, printre care şi reprezentanta TVR - Dite Dinesz, realizator TVR Timişoara.

Despre producţiile premiate

