Ne mai pot apăra? Producția de nave de război a SUA a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani

Capacitatea Marinei SUA de a construi nave de război cu costuri reduse, capabile să doboare rachete ale rebelilor houthi în Marea Roșie, depinde în mare parte de un muncitori. Lucas Andreini este sudor la Fincantieri Marinette Marine, în Marinette, Wisconsin. Acesta se numără printre miile de lucrători tineri care au beneficiat de formare sponsorizată de angajator la nivel național. Șantierele navale se luptă să angajeze și să păstreze angajați.

Lipsa forței de muncă este una dintre multele provocări care au dus la întârzieri în producția și întreținerea navelor. Acesta este un moment în care Marina SUA se confruntă cu amenințări globale în creștere. Împreună cu schimbarea priorităților în domeniul apărării, modificările de ultim moment ale proiectelor au dus la depășiri de costuri. SUA se află în urma Chinei în ceea ce privește numărul de nave de care dispune - iar diferența se mărește.

Producția de nave de război a SUA, în scădere

Construcția navală a Marinei se află în prezent într-o „stare groaznică" - cea mai proastă din ultimul sfert de secol, spune Eric Labs. Acesta este un analist naval la Biroul pentru buget al Congresului. „Mă simt alarmat. Nu văd o cale rapidă și ușoară de a ieși din această problemă. Ne-a luat mult timp să intrăm în ea" a spus acesta. Marinette Marine este sub contract pentru a construi șase fregate cu rachete ghidate - cele mai noi nave de război de suprafață ale Marinei. Dar, potrivit Labs, are suficienți lucrători pentru a produce doar o fregată pe an.

Unde au dispărut toți muncitorii? Una dintre principalele probleme ale industriei este lupta pentru angajarea și păstrarea muncitorilor. Mai ales pentru munca dificilă de construcție a navelor noi. Veteranii se pensionează, luând cu ei zeci de ani de experiență.

Șantierele navale din întreaga țară au creat academii de formare și au încheiat parteneriate cu colegii tehnice. Scopul este de a oferi lucrătorilor competențele de care au nevoie pentru a construi nave de război de înaltă tehnologie. Constructorii de submarine și Marina SUA au format o alianță pentru a promova carierele în industria prelucrătoare. Șantierele navale oferă avantaje pentru a reține lucrătorii odată ce aceștia sunt angajați.

Beneficii uriașe pentru angajați

Andreini s-a pregătit pentru postul său de la Marinette prin intermediul unui program de la Colegiul Tehnic Northeast Wisconsin. Înainte de aceasta, și-a petrecut mai mulți ani ca sudor pe linia de producție, făcând componente pentru camioanele de gunoi. El a spus că unii dintre colegii săi sunt reținuți. Îi îndepărtează ideea conform căreia construcția de nave este „un mediu de lucru mizerabil și nesigur". Dar nu aceasta este realitatea, a spus el.

Beneficiile sale de sănătate sunt mai bune decât la locul de muncă anterior. Va primi o pensie pentru prima dată și există posibilitatea de a dobândi competențe chiar mai avansate decât cele din timpul formării sale inițiale. În plus, Andreini spune că simte că își servește țara. „Mă face fericit să pot să-mi fac datoria și, eventual, să mă asigur că marinarii și unii dintre prietenii mei din armată se întorc acasă în siguranță", a declarat Andreini, al cărui tată a fost în Marină în Vietnam.

Secretarul Marinei, Carlos Del Toro, a subliniat recent importanța programelor de formare în timpul facultății. Colegiul a încheiat un parteneriat cu șantierul naval Portsmouth din apropiere pentru a-i învăța pe lucrătorii tineri competențele necesare în repararea submarinelor nucleare. „Este de datoria noastră a tuturor să analizăm modul în care ne putem pune la dispoziție cel mai bine talentele", a spus el.

Menținerea forței de muncă

Marina încearcă să ajute șantierele navale să se asigure că, odată ce noii lucrători sunt instruiți și angajați, aceștia rămân pe o piață a muncii restrânsă. În Wisconsin, o parte din finanțarea de 100 de milioane de dolari acordată este utilizată pentru bonusuri de retenție la șantierul naval. Șantierul naval, care are peste 2.000 de angajați, oferă bonusuri de până la 10.000 de dolari pentru a păstra lucrătorii. „Lipsa forței de muncă este cu siguranță o problemă generală pentru toate șantierele navale", a declarat purtătorul de cuvânt Eric Dent.

Menținerea forței de muncă este o preocupare chiar și pentru șantierele navale care și-au atins obiectivele. Este vorba inclusiv de Huntington Ingalls Industries. Acesta produce nave de război în Mississippi și portavioane și submarine în Virginia.

Compania creează parteneriate de formare cu colegii și școli publice la toate nivelurile. Îmbunătățirile din Mississippi includ peste 92.900 de metri pătrați de zonă de lucru acoperită, stații de răcire și hidratare și o a zonă de luat masa. Huntington Ingalls a colaborat, de asemenea, cu Marina și orașul Newport News, Virginia. Scopul a fost de a construi o nouă parcare pentru muncitori și marinari.

O problemă cu decenii în urmă

O mare parte din vina pentru problemele actuale ale construcției navale americane revine Marinei. Aceasta schimbă frecvent cerințele, solicită modernizări și ajustează proiectele după ce constructorii de nave au început proiectul. Acest lucru se vede în depășirile de costuri, provocările tehnologice și întârzierile la cel mai nou portavion al Marinei, USS Ford. Un exemplu este eliminarea unui sistem de tunuri pentru un program de nave, după ce proiectilele asistate de rachete au devenit prea costisitoare. Se amintește și retragerea anticipată a unora dintre navele de luptă ușor blindate ale Marinei, care erau predispuse la defecțiuni.

Marina a promis să învețe din aceste lecții din trecut cu noile nave pe care le construiește la Marinette Marine. Fregatele sunt apreciate, fiind mai puțin costisitoare de produs decât distrugătoarele mai mari, dar au sisteme de arme similare.

În loc să pornească de la zero, Marina a ales un proiect de navă utilizat deja de marile armate din Franța și Italia. Ideea era că 15% din navă ar fi fost actualizată pentru a îndeplini specificațiile Marinei SUA, în timp ce 85% ar fi rămas neschimbată, reducând costurile și accelerând construcția.

În schimb, s-a întâmplat contrariul. Marina a reproiectat 85% din navă, ceea ce a dus la creșterea costurilor și la întârzieri în construcție, a declarat Bryan Clark, analist la Hudson Institute. Construcția navei de război Constellation, care a început în august 2022, este în prezent cu trei ani în urmă, livrarea fiind amânată pentru 2029. Proiectul final nu este încă finalizat.

Schimbarea amenințărilor și planurilor

Problemele se complică și mai mult din cauza unui factor aflat în afara controlului Marinei: natura schimbătoare a amenințărilor globale. De-a lungul istoriei sale, Marina a trebuit să se adapteze la diverse pericole, fie că este vorba de Războiul Rece din ultimele decenii sau de amenințările actuale, inclusiv războiul din Orientul Mijlociu, concurența crescândă din partea marinei chineze și ruse, pirateria de pe coasta Somaliei și atacurile persistente asupra navelor comerciale de către rebelii Houthi din Yemen.

Și asta nu este tot. Consolidarea șantierelor navale și incertitudinile privind finanțarea au perturbat cadența construcției de nave și au împiedicat investițiile și planificarea pe termen lung, spune Matthew Paxton de la Shipbuilders Council of America, o asociație comercială națională. „Ne confruntăm de ani de zile cu planuri inconsecvente de construcție navală. Când, în sfârșit, începem să accelerăm, Marina este șocată că am pierdut membri ai forței noastre de muncă", a declarat Paxton.

Marina insistă că ia în serios problemele legate de construcția de nave. „Rolul Marinei în apărarea națiunii noastre și promovarea păcii nu a fost niciodată mai extins sau mai important", a declarat locotenentul Kyle Hanton, un purtător de cuvânt al biroului lui Del Toro, conform Yahoo News .