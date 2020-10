„Prodanca lui Reghe” și-a adus aminte despre problemele pe care Claudiu Răducanu le-a avut cu fosta soție, care practic i-ar fi furat o mare avere. Fotbalistul era impresariat atunci de Anamaria Prodan, iar din aceasta poziție era la curent cu toate problemele fotbaliștilor.

„O soție de fotbalist cu care am avut probleme? Cea a lui Claudiu Răducanu! Și am avut dreptate. Eu l-am transferat în Cipru. Îmi aduc aminte… Pfai, era o nebunie! Nu puteam să semnăm nimic, trebuia să trimită soției contractul. Ea nu-l lăsă acolo… Am spus «Stop! Soția nu este avocat. Poate să discute cu tine, ceea ce e firesc. Dar ea nu poate să șție mai bine cum se face un contract și nu poate să-ți ceară ție contractul că să facă modificări pe el!» Fiecare trebuie să își știe locul. Cele mai multe dintre soții nu fac nimic. Stau acasă, fac curat și au grijă de copii și de fotbalist. E menirea lor” a declarat Anamaria Prodan la emisiunea GSP Live.

A rămas calic

Declinul financiar al lui Claudiu Răducanu a început în 2009, atunci când a trecut mai multe bunuri de valoare pe numele fostei soţii, dar şi al mamei acesteia.

Transferul proprietăţii s-a făcut prin intermediul unui contract de donaţie. În plus, nevasta și părinții acesteia aveau acces chiar și la conturile ex-fotbalistului. După zece ani de căsnicie a venit divorţul, apoi partajul, iar “Blocnotes”, cum era poreclit fotbalistul, a ajuns falit.

A fost momentul când Gigi Becali, înduioşat de soarta lui, a luat atitudine: l-a sfătuit, i-a pus un avocat, i-a dat până şi bani pentru procese, aşa cum un tată ar face pentru fiul său „adoptiv”! Și, astfel, Claudiu Răducanu a câştigat procesul de revocare a donaţiei, însă modul în care a fost „curățat” este de-a dreptul incredibil. În motivare se arată clar cum îi extrăgea soția bani din conturi lui Claudiu Răducanu și cum fostul fotbalist le-a făcut socrilor procură ca să-i poată vinde casele și un Audi TT. Atât ar fi așteptat aceștia din partea fotbalistului „înfiat” de Gigi Becali și și-au trecut totul pe numele lor.

Claudiu Răducanu, fostul atacant al Stelei, a avut o mulțime de probleme în carieră. Pe 13 mai 2009, tribunalul a pronunțat divorțul de soția sa, alături de care a fost căsătorit 8 ani, iar Răducanu și-a acuzat fosta soție și soacra că i-au luat toți banii strânși din fotbal. Totuși, în 2019, Răducanu a câștigat procesul și a încasat bunuri și bani în valoare de 1 milion euro. În 2004, Steaua l-a vândut la Espanyol, în La Liga, pentru 1.5 milioane euro.

