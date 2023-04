Procurorul SIIJ sancționat pentru dezvăluirile făcute lui Denise Rifai a scăpat de acuzații. Sorin Iașinovschi a acuzat-o pe Clotilde Armand de fraudă electorală

„Există fraudă la nivelul secțiilor… S-au încălcat niște dispoziții. Intrarea-n sală cu voturile trebuia făcută-n anumite condiții… La sfârșitul lui iulie am putea ști câte voturi a obținut fiecare candidat și câte au fost consemnate. Spre sfârșitul anului am putea stabili cine se face vinovat… Poți avea și-n ultimul moment o răsturnare de situație”, a declarat, atunci, Sorin Eugen Iașinovschi, de la Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ), în calitate de procur care ancheta frauda electorala de la alegerile locale pentru Primăria Sectorului 1.

Așa s-a ascuns frauda electorală pentru care e acuzată Clotilde Armand

După acordarea interviului „bogat în detalii” jurnalistei Denise Rifai, procurorul a fost cercetat disciplinar în urma unei sesizări depusă de procurorul general Gabriela Scutea, și sancționat. La scurt timp, procurorul și-a anunțat demisia și pensionarea anticipată. Colegii săi semnalau în cazul său, neoficial, o execuție „ca la carte”.

La mai bine de doi ani de la evenimentul despre care se spune că l-ar fi costat cariera pe procurorul Iașinovschi, judecătoarele ICCJ Maria Hrudei, Liliana Vișan, Adina Oana Surdu, Ruxandra Monica Duță și Lavinia Curelea au anulat sancțiunea aplicată acestuia de către Secția pentru procurori în materie disciplinară a CSM, titrează luju.ro.

ICCJ a stabilit ca Iașinovschi nu a comis nicio abatere disciplinară când a vorbit public despre dosarul penal pe care îl avea în instrumentare la secția specială cu privire la presupusa fraudă electorală pusă în scenă la alegerile locale din septembrie 2020, pentru ca Clotilde Armand să fie aleasă primar al Sectorului 1.

Ce dezvăluiri a făcut procurorul Iașinovschi în cadrul interviului acordat lui Denise Rifai:

„Sorin Iasinovschi: Practic, in acest dosar avem o cercetare a intregului proces electoral. La finalizarea acestui dosar, vom sti cu exactitate care este diferenta intre ceea ce au votat cetatenii din acest sector si ceea ce s-a consemnat in procesul-verbal de consemnare a rezultatului votului. Acest dosar dureaza destul de mult pentru ca e un volum enorm de lucru. Imaginati-va ca la nivelul Sectorului 1 existau 166 de sectii, fiecare avand o comisie de 8-10 persoane, care au procedat la numararea voturilor. Iar eu in cauza am doua echipe de politisti, care practic fac toata aceasta munca de renumarare. La finalul acestei numaratori, urmeaza sa se contabilizeze voturile de la nivelul fiecarei sectii de votare, iar la final sa se compare ceea ce am descoperit noi la ancheta si ceea ce s-a consemnat de catre comisia care a validat rezultatul alegerilor la nivelul Sectorului 1.

Denise Rifai: Bun, dar acesti saci nu sunt insotiti de niste procese-verbale? Lucrurile ar trebui sa fie foarte simple si foarte rapide. Si totusi, ancheta treneaza de deja 7 luni.

Sorin Iasinovschi: Teoretic, fiecare sac trebuia sa aiba un numar ca sa il putem identifica. Dar noi cand am inceput ancheta, foarte putini saci mai aveau notati pe ei numarul sectiei de la care provine si politistii au trebuit practic sa identifice fiecare sac cu buletine de vot (de la ce sectie provine), prin identificarea buletinelor de vot si a stampilei de control.

Denise Rifai: In masura in care ne puteti da aceste informatii, o sa va rog sa ne spuneti daca suspectati ca ar fi vorba de o frauda la Sectorul 1. Noi avem in minte acele imagini cu acele persoane care au intrat in incaperea unde erau depozitati sacii cu buletinele de vot.

Sorin Iasinovschi: Suspiciunile au fost intarite de acele imagini, unde au aparut acele persoane care umblau cu rucsacul in spate, la miez de noapte, fara sa aiba voie sa aiba acces in cladirea respectiva. Si la final, dupa ce au aparut aceste imagini in public, nimeni nu a venit sa ofere o explicatie logica: ce au cautat? De ce au mers? Aceste suspiciuni au intarit plangerea partii vatamate (n.r. fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache, contracandidatul Clotildei Armand) si, de fapt, ne-au convins ca trebuie sa facem o ancheta serioasa si sa vedem daca s-a intamplat ceva, daca s-a luat ceva de acolo, daca s-a adus ceva de acolo, ca la final alegatorii sa stie cu totii daca intr-adevar ceea ce s-a consemnat in procesul-verbal de consemnare a rezultatului votarii este ceea ce au votat cetatenii sau au existat si fraude. Noi n-am pornit in aceasta ancheta cu scopul de a demonstra o frauda. Noi am pornit cu scopul de a afla adevarul, de a sti exact ce s-a intamplat.

Denise Rifai: Concret, pe lege: avea cineva voie sa intre in acea sala unde erau depozitati sacii cu buletinele de vot?

Sorin Iasinovschi: S-au incalcat niste dispozitii, pentru ca intrarea in acea sala trebuia facuta in anumite conditii. Trebuia sa fie mai multe persoane din cadrul biroului electoral de sector. Erau niste reguli… Dar aceste reguli s-au incalcat. Acuma: daca s-au comis si fapte penale (pentru ca aceste incalcari pot fi fapte sanctionate administrativ), daca s-au comis fapte penale sau nu s-au comis fapte penale n-avem de unde sa stim in aceasta faza. De-aia trebuie sa facem ancheta, sa verificam…

Denise Rifai: Cand inchideti ancheta? Cand veti finaliza cercetarile?

Sorin Iasinovschi: In prima faza, la sfarsitul lunii iulie, speram sa stim cel putin fiecare candidat cate voturi a obtinut efectiv si cate au fost consemnate, dupa care, sper, spre sfarsitul anului sa putem, pe baza de ancheta, sa stabilim de ce s-a intamplat intr-un fel sau altul, de ce ceea ce au votat cetatenii nu a fost si consemnat, si cine se face vinovat, ca sa fie tras la raspundere. Fiind vorba de discutia dintre cei doi primari (cel care a pierdut si cel care a castigat alegerile), exista o diferenta de voturi cu care a castigat un primar. [Diferenta] de o mie de voturi. La sfarsitul lunii iulie, vom vedea exact cate voturi am gasit. Eh: noi va trebui, pe cale de ancheta, sa stabilim clar, cu probe, daca acele voturi sunt rezultatul voturilor cetatenilor sau diferenta aia (n.r. intre Armand si Tudorache) este obtinuta prin frauda. Abia atunci vom sti cine este adevaratul primar.

Denise Rifai: Frauda, cum adica? Au venit si au pus voturile in sacii respectivi sau au luat voturile din sacii respectivi?

Sorin Iasinovschi: Stiti, pana nu ai imaginea de ansamblu, nu poti sa-ti dai seama.

Denise Rifai: Sunt foarte multe informatii care au iesit pe surse si in multe dintre acestea se vorbeste de faptul ca au disparut foarte multi saci cu buletine de vot.

Sorin Iasinovschi: Nu, nu, cu disparitia… Desi… Stiti: in timpul anchetei, scapa cate o idee si dupa aia se amplifica in spatiul public. Eu, cel putin, n-as putea avansa ideea ca au disparut saci cu voturi. Noi cand vom finaliza numaratoarea, atunci vom sti exact: daca a disparut ceva, daca n-a disparut…

Denise Rifai: Pana astazi, cand vorbim, exista frauda?

Sorin Iasinovschi: La nivelul sectiilor, exista. Exista, dar nu pot da cifre. Atata va zic: exista. Deci din ce am vazut, exista.

Denise Rifai: Exista frauda. Bun. Si am putea vedea o rasturnare de situatie?

Sorin Iasinovschi: Tot ce e posibil. Intr-o ancheta, intotdeauna poti avea si in ultimul moment o rasturnare de situatie, cand nici nu te mai astepti.

Denise Rifai: Deci am putea vedea o alta situatie si in ceea ce inseamna componenta consiliului local la Sectorul 1?

Sorin Iasinovschi: Nu e exclus. Acuma, nu stiu daca intr-adevar… S-ar putea sa gasim fraude de ambele parti.

Denise Rifai: Ce veti dispune?

Sorin Iasinovschi: Noi nu vom dispune cu privire la primar. Noi dispunem, daca constatam fapte penale, sa ii deferim justitiei pe cei care au comis o fapta penala. Daca va ramane in functie sau nu, asta depinde de instanta civila: se pot face revizuiri – exista cai de atac… Dar noi nu dispunem cu privire la ramanerea in functie a unui primar sau nu. Deci n-avem in atributii asa ceva. Noi doar atata facem: stabilim daca exista frauda si daca exista frauda, cine a comis-o, daca a comis-o cu vinovatie si daca a comis-o cu vinovatie, sa fie deferit justitiei”. (Sursă: Luju.ro)