Procuratura Moldovei nu vrea să pună mâna pe cei care au devalizat sectorul bancar? Suspecți nu sunt dați în căutare internațională, deși au fugit

Procurorul General, Alexandru Stoionoglo, declară că Veaceslav Platon, unul dintre cei mai bogați oameni din Republica Moldova, ar putea fi dat în căutare internațională dacă nu se prezintă la Procuratură în cel mai scurt timp.

Același lucru l-ar risca și fostul primar al orașului Orhei, Ilan Șor, și el suspectat de amestec în schema de devalizare a băncilor moldovenești.

Plahotniuc s-ar afla în Turcia, spune procurorul general

Cât îl privește pe oligarhul Vlad Plahotniuc, despre care mulți spun că ar fi principalul beneficiar al miliardului furat, acesta s-ar afla în Turcia, potrivit procurorului general.

„Aceste persoane nu sunt în tara. Am întreprins multe măsuri, inclusiv și sechestrarea averii acestora de peste hotare și multe lucruri care nu pot să le spun”, a declarat luni procurorul general Alexandr Stoionoglo. Grav este că din declarațiile lui reuese că niciunul dintre acești suspecți nu este în cautare internationala. „Șor a fost anunțat în căutare prin instanța de judecată. Acum am perfectat o inițiativa de inițierea lui în căutare internaționala pe alte dosare care le avem în procedura,” a anunțat procurorul general.

Stoianoglo spune că interpolul a refuzat cererea autorităților moldovenești de a-l pune în urmărire internațională pe Plahotniuc.

„Nu cunoaștem unde se află Plahotniuc, dar presupunem că se află în Turcia. Interpolul a refuzat căutarea internațională a lui Plahotniuc, însa el este în căutare după ordinele de arest eliberate de instanța de judecata la noi. Investigațiile în privința lui Plahotniuc se duc pe teritoriul României, Arabiei Saudite și alteor țări.”

Cum a scăpat miliardarul Veasceslav Platon?

Procurorul General a negat că l-ar cunoaște personal pe Veaceslav Platon și a declarat că prima lor întalnire a fost oficială, legată de dosarul „Furtul Miliardului”.

„Intrebați-l pe Platon ce face el la Londra. Când el a părăsit țara nu a fost luată nicio măsură. Nu l-am văzut pe Platon din 2009 și atunci nu am avut nicio relație. Prima dată l-am văzut aici când a fost audiat în cadrul Procuraturii Generale pe dosarul „Furtul miliardului”. Eu nu văd vina procurorilor în fuga acestuia. Dacă el a fugit, el și-a făcut rău numai lui. Eu nu înțeleg de ce el a fugit. Niciodata nu am comunicat, decât la sfarșitul anului 2020, când am avut 2 sau 3 întîlniri oficiale, unde am rugat sa ne ajute în dosar,” spune Alexandru Stoionoglo.

Veaceslav Platon a fost fotografiat de un moldovean din Anglia pe 7 august într-un cartier de lux din Londra. Cu 5 zile înainte, pe 2 august, magistrații moldoveni au stabilit ca omul de afaceri are la dispoziție 10 zile pentru a se întoarce în țara. Hotărârea a fost luată după ce Platon nu s-a prezentat la o ședință de judecată în unul dintre cele trei dosare în care este vizat.

Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare, în 2017, pentru că ar fi obținut un miliard de lei de la BEM. În mai 2020, procurorul general Alexandru Stoionogolo a declarat, însă, că Veaceslav Platon ar fi fost condamnat ilegal în dosarul furtului miliardului și că procurorii ar fi falsificat mai multe probe.

După doua săptamîni, Platon a fost eliberat, iar acum două luni, magistrații l-au achitat în dosarul fraudei bancare, la cererea procurorilor.

Ilan Șor a fugit înainte ca Partidul Democrat să cedeze puterea

Și fostul primar al Orheiului a fost condamnat, dar și el a reușit să părăsească țara. Lui Ilan Șor i-a fost ridicată imunitatea parlamentară pe 15 august 2019. Procedura a avut loc, însă, în lipsa fostului primar de Orhei. Ultima data, acesta a fost văzut în public pe data de 12 iunie, la o conferință de presă, organizată cu doua zile înainte ca Partidul Democrat să cedeze puterea.

Șor a fost condamnat, în 2017, la șapte ani și jumătate de închisoare de prima instanță, fiind învinuit ca ar fi obținut peste 5 miliarde de dolari de la Banca de Economii, bani pe care i-ar fi spălat apoi prin firme off-shore. Șor s-a declarat, însă, nevinovat. iar judecătoria Buiucani a decis ca fostul primar să rămână în libertate până cînd se va pronunța Curtea de Apel Cahul.

Și Vlad Plahotniuc a fugit din țară tot în iunie 2019, cînd democrații cedat puterea. Oligarhul este acuzat de o spălare de bani de proporții uriașe. Anterior, procurorul general Alexandr Stoianolgo a declarat că Plahotniuc ar fi unul dintre principalii beneficiari ai furtului miliardului, scrie noi.md.