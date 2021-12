sursa: US Attorney's Office for the Southern District of New York

Procesul Secolului. Annie Farmer a depus mărturie că Ghislaine Maxwell i-a mângâiat sânii și i-a făcut masaj erotic când avea 16 ani

Al patrulea și ultimul acuzator din procesul de trafic sexual al lui Ghislaine Maxwell a spus povestea ei vineri. A depus mărturie că Maxwell a masat-o după ce i-a cerut să-și dea jos bluza în timpul unei vizite la ferma fermă a lui Jeffrey Epstein din New Mexico, în 1996. Femeia, Annie Farmer, este singura acuzatoare din proces care a depus mărturie sub numele ei complet. O alta, Carolyn, a depus mărturie folosind prenumele ei, iar alți doi martori au depus mărturie mai devreme în proces sub pseudonimele „Jane” și „Kate”.