Procesul Mariei Lucia Hohan. Se comporta mizerabil cu angajații. „Am dat afară 15 persoane, așa scap de toate proastele…”

În urmă cu câteva zile, Maria Lucia Hohan a avut câștig de cauză și la Apel în procesul cu Narcis Moroșeanu, „băiatul bun la toate”. Acesta a fost șoferul fostului logodnic Adrian Stănescu și ajutorul familiei, iar motivul pentru care au ajuns în judecată este felul în care designerul trata angajații.

Procesul dintre Maria Lucia Hohan și Narcis Moroşeanu a început în 2021, iar el a reclamat-o pentru „abuzurile fizice și psihice” la care aceasta l-ar fi supus. Cu toate astea, designerul a avut câștig de cauză atât la Fond, cât și în Apel. Vedeta a scăpat și nici nu a fost nevoită să-i ofere daunele morale solicitate, în valoare de 10.000 de lei. Mai mult, Narcis Moroșeanu a trebuit să plătescă pentru tot.

”Schimbă în parte sentinţa civilă apelată, în sensul că: Admite în parte cererea de acordare cheltuieli de judecată formulată de pârâtă. Obligă reclamantul la plata către pârâtă a sumei de 4500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat redus.

Menţine în rest sentinţa civilă apelată. Obligă apelantul la plata către intimată a sumei de 3000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată aferente Apelului, reprezentând onorariu de avocat redus. Cu recurs, în termen de 30 de zile de la comunicare”, a fost sentința dată de Secția a IV-a Civilă de la Tribunalul București.

Își umilea angajații

Designerul a început să aibă probleme după ce mai mulți angajați s-au plâns că îi umilea des.

”Narcis, am nevoie de apă și lapte”, ”Narcis, zugrăvește-mi biroul”, ”Narcis, schimbă mașina de spălat vase”, „Narcis, curăță sanitarele”, ”Narcis, pune în funcțiune aspersoarele”, ”Narcis, adu-mi salteaua”, erau câteva dintre cererile designerului.

Maria Lucia Hohan s-a schimbat radical după ce angajatul său, Narcis, a refuzat-o și a trecut la amenințări.

”Să nu te mai prind pe aici, sclavule și amărâtule”, ar fi fost, conform înscrisurilor, momentul în care femeia ar fi declanșat atacurile împotriva lui Narcis Moroșeanu, „băiatul bun la toate”.

”Îți place să ți se zică prost și idiot, nu?! Accepți cu plăcere! Vă meritați unul pe celălalt (n.r. Adrian Stănescu) Jobul vieții tale ce ai găsit! Sunteți amândoi o apă și un pământ și noi un colectiv de femei super mișto care nu dăm doi bani pe bărbați ca voi! Asta ești! Un individ de doi lei”, a continuat Lucia Maria Hohan.

”Gata, am dat-o afară pe gagica de la export. I’m feeling better. Să nu îi mai văd fața. (…) Am mai dat afară azi și o tipă de la tipare. Mă enerva de prea multă vreme. Curățenia de toamnă. (…) Am avut o zi super!”, spunea designerul după ce concedia angajatele, potrivit Fanatik.