„Procesul lui Iisus"-punctul culminant al seriei „Procesele care au schimbat lumea", de Mircea Duțu

  Maria Dima
  18 decembrie 2025, 14:20
„Procesul lui Iisus”-punctul culminant al seriei „Procesele care au schimbat lumea”, de Mircea Duțu
Seria „Procesele care au schimbat lumea” ajunge la punctul culminant odată cu apariția volumului „Procesul lui Iisus”, disponibil la chioșcurile de ziare începând de joi, 18 decembrie. În această lucrare, profesorul universitar și avocatul Mircea Duțu abordează unul dintre cele mai dezbătute episoade ale istoriei universale.

Un proces care a depășit istoria și religia

„Procesul lui Iisus” este, poate, cel mai analizat și dezbătut episod juridic din întreaga istorie. Complex, controversat și încărcat de semnificații, el rămâne fascinant atât prin implicațiile sale religioase, cât și prin ecoul pe care l-a avut în dezvoltarea conceptului modern de justiție.

„Procesul lui Iisus este unul crucial pentru istoria umanității: pentru credincioși el deschide calea mântuirii, din perspectivă biblică lumea fiind absolvită de judecată, iar pentru lumea profană, în urma suferințelor indurate.”, afirmă autorul.

Mircea Duțu analizează, cu rigoare academică, cadrul juridic al epocii, responsabilitățile autorităților romane și ale liderilor iudei, etapele procesului, așa cum sunt reflectate în izvoarele istorice și biblice, rolul lui Pilat din Pont și dinamica politică a momentului.

Un final memorabil al seriei „Procesele care au schimbat lumea”

După „Procesul lui Pavel” și „Pilat din Pont”, al treilea volum închide seria cu o analiză care pune în dialog credința, istoria și dreptul. Este o lectură necesară pentru cei care doresc să înțeleagă mai profund originea unor concepte juridice fundamentale și impactul lor asupra modului în care înțelegem astăzi justiția, responsabilitatea și ideea de echitate.

Volumul Procesul lui Iisus” este disponibil de joi, 18 decembrie la chioșcuri și la toate punctele de difuzare a presei, la prețul de 30 lei.

 

Proiecte speciale