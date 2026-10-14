Procesul CPEx și justiția de după Revoluție

Miercuri, de la ora 12.00, pe platforma HAI România, Dan Andronic îi are invitați pe Gheorghe Ciobotaru, unul dintre judecătorii procesului CPEx, și pe Ristea Priboi, fost colonel DIE, pentru o discuție despre căderea regimului Ceaușescu și justiția primilor ani de după Revoluție. CPEx — Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al PCR — reunea membri ai conducerii superioare a partidului.

După decembrie 1989, foști demnitari comuniști au ajuns în fața instanțelor în dosare privind reprimarea manifestațiilor. Procesele începute în 1990 s-au desfășurat într-o societate care cerea stabilirea responsabilităților pentru victimele Revoluției. Unul dintre episoadele discutate va fi cel din *25 martie 1991*, legat de judecătorii militari Gheorghe Ciobotaru și Ion Panaitescu.

În prezentarea volumului de memorii al lui Ciobotaru, Aurel I. Rogojan susține că cei doi magistrați ar fi refuzat presiuni pentru pronunțarea unor condamnări la 20 de ani de închisoare. Relatarea ridică întrebări despre independența judecătorilor și raporturile dintre justiția militară și noua putere politică. Cum s-au evaluat probele? Cum se explică soluțiile diferite pronunțate în etapele procesului?

Unde se termina răspunderea politică și începea răspunderea penală individuală? Gheorghe Ciobotaru aduce perspectiva unui magistrat care a participat la judecarea dosarului. Alături de Ristea Priboi și Dan Andronic, discuția va urmări contextul epocii, mărturiile despre presiunile exercitate asupra justiției și controversele rămase deschise. Miercuri, ora 12.00. Podcast istoric pe HAI România.

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